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Путин заявил о нарастании нестабильности в мире - РИА Новости, 24.05.2023
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09:51 24.05.2023 (обновлено: 10:15 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/nestabilnost-1873782597.html
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире - РИА Новости, 24.05.2023
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:51
2023-05-24T10:15
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин."Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Такое положение прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование. Навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств", - добавил российский лидер."Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - добавил он.
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире

Президент Путин: обстановка в мире нестабильна, появляются новые очаги напряженности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Такое положение прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование. Навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств", - добавил российский лидер.
"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - добавил он.
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