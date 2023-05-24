https://ria.ru/20230524/nestabilnost-1873782597.html
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире - РИА Новости, 24.05.2023
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:51
2023-05-24T09:51
2023-05-24T10:15
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_b9f0dc7963bda19a7b231a0070e02542.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин."Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Такое положение прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование. Навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств", - добавил российский лидер."Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - добавил он.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_2a4a4c6ea2b473cc66d304c542c02585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Президент Путин: обстановка в мире нестабильна, появляются новые очаги напряженности
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил в видеообращении
президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Такое положение прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование. Навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств", - добавил российский лидер.
"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - добавил он.
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику