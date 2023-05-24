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Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей - РИА Новости, 24.05.2023
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Наука
 
09:00 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html
Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей
Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей - РИА Новости, 24.05.2023
Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей
Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов. Клеткам придают магнитные свойства и управляют их... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:00
2023-05-24T09:00
наука
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университетская наука
россия
медицина
здоровье - общество
рак
саратов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов. Клеткам придают магнитные свойства и управляют их движением внутри организма с помощью внешнего поля. Таким образом, тромбоциты переносят лекарство в орган-мишень, рассказали ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics. Адресная доставка лекарств – перспективное направление в современной медицине, считают специалисты Саратовского государственного университета (СГУ). Это точечная транспортировка молекул лекарственного вещества к мишени с помощью управляемого носителя, которым могут выступать другие молекулы или наночастицы.Исследователи отмечают, что система иммунной защиты распознает и уничтожает попавшие в организм чужеродные объекты. При внутривенном введении нанокомпозитных носителей лекарственных средств они могут распознаваться иммунными клетками как мишень и "ликвидироваться" до того, как достигнут целевого органа. Поэтому разработка систем адресной доставки на основе форменных элементов крови является интересным и перспективным направлением в области биомедицины, считают ученые."В настоящее время встречаются аналогичные разработки на основе таких элементов крови, как эритроциты, экзосомы и др. Мы предлагаем принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов – их способности прикрепляться к циркулирующим опухолевым клеткам", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова.Циркулирующие опухолевые клетки, которые переносятся потоком крови на новое место, заставляют тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы, объяснила Майорова."Это дает возможность закрепить создаваемые нами объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом (лечить) или наночастицами (например, перегревать под воздействием внешнего электромагнитного поля)", – рассказал руководитель проекта РНФ, доцент Даниил Браташов.Ученые придают тромбоцитам магнитные свойства с помощью внедрения в них наночастиц. Это позволяет управлять движением тромбоцитов по кровотоку. При встрече с циркулирующими опухолевыми клетками, тромбоциты прикрепляютcя к ним.Ученые уверены, что синергия уникальных свойств тромбоцитов и возможности современной науки могут открыть широкие возможности для использования тромбоцитов в качестве носителей лекарств при индивидуальной адресной терапии заболеваний с меньшими побочными эффектами.Данная работа – только начало большого исследования, дальнейшая задача научного коллектива – проведение тестирования данной технологии в лабораторных условиях, сообщили специалисты.Проект поддержан в рамках гранта РНФ №18-19-00354, финансирование которого происходило с 2018 по 2022 год.СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, медицина, здоровье - общество, рак, саратов, онкология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, Рак, Саратов, Онкология

Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей

© iStock.com / Artur PlawgoТромбоцит
Тромбоцит - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / Artur Plawgo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов. Клеткам придают магнитные свойства и управляют их движением внутри организма с помощью внешнего поля. Таким образом, тромбоциты переносят лекарство в орган-мишень, рассказали ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Адресная доставка лекарств – перспективное направление в современной медицине, считают специалисты Саратовского государственного университета (СГУ). Это точечная транспортировка молекул лекарственного вещества к мишени с помощью управляемого носителя, которым могут выступать другие молекулы или наночастицы.
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Исследователи отмечают, что система иммунной защиты распознает и уничтожает попавшие в организм чужеродные объекты. При внутривенном введении нанокомпозитных носителей лекарственных средств они могут распознаваться иммунными клетками как мишень и "ликвидироваться" до того, как достигнут целевого органа. Поэтому разработка систем адресной доставки на основе форменных элементов крови является интересным и перспективным направлением в области биомедицины, считают ученые.
«
"В настоящее время встречаются аналогичные разработки на основе таких элементов крови, как эритроциты, экзосомы и др. Мы предлагаем принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов – их способности прикрепляться к циркулирующим опухолевым клеткам", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова.
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий КовшовСтарший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова проводит подготовку к исследованию тромбоцитов
Старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова проводит подготовку к исследованию тромбоцитов
Старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова проводит подготовку к исследованию тромбоцитов
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий Ковшов
1 из 2
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий КовшовПроведение анализа физических характеристик наночастиц магнетита
Проведение анализа физических характеристик наночастиц магнетита
Проведение анализа физических характеристик наночастиц магнетита
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий Ковшов
2 из 2
Старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова проводит подготовку к исследованию тромбоцитов
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий Ковшов
1 из 2
Проведение анализа физических характеристик наночастиц магнетита
© Фото : пресс-служба СГУ/Дмитрий Ковшов
2 из 2
Циркулирующие опухолевые клетки, которые переносятся потоком крови на новое место, заставляют тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы, объяснила Майорова.
"Это дает возможность закрепить создаваемые нами объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом (лечить) или наночастицами (например, перегревать под воздействием внешнего электромагнитного поля)", – рассказал руководитель проекта РНФ, доцент Даниил Браташов.
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Ученые придают тромбоцитам магнитные свойства с помощью внедрения в них наночастиц. Это позволяет управлять движением тромбоцитов по кровотоку. При встрече с циркулирующими опухолевыми клетками, тромбоциты прикрепляютcя к ним.
Ученые уверены, что синергия уникальных свойств тромбоцитов и возможности современной науки могут открыть широкие возможности для использования тромбоцитов в качестве носителей лекарств при индивидуальной адресной терапии заболеваний с меньшими побочными эффектами.
Данная работа – только начало большого исследования, дальнейшая задача научного коллектива – проведение тестирования данной технологии в лабораторных условиях, сообщили специалисты.
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Проект поддержан в рамках гранта РНФ №18-19-00354, финансирование которого происходило с 2018 по 2022 год.
СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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