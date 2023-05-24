Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов. Клеткам придают магнитные свойства и управляют их движением внутри организма с помощью внешнего поля. Таким образом, тромбоциты переносят лекарство в орган-мишень, рассказали ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics. Адресная доставка лекарств – перспективное направление в современной медицине, считают специалисты Саратовского государственного университета (СГУ). Это точечная транспортировка молекул лекарственного вещества к мишени с помощью управляемого носителя, которым могут выступать другие молекулы или наночастицы.Исследователи отмечают, что система иммунной защиты распознает и уничтожает попавшие в организм чужеродные объекты. При внутривенном введении нанокомпозитных носителей лекарственных средств они могут распознаваться иммунными клетками как мишень и "ликвидироваться" до того, как достигнут целевого органа. Поэтому разработка систем адресной доставки на основе форменных элементов крови является интересным и перспективным направлением в области биомедицины, считают ученые."В настоящее время встречаются аналогичные разработки на основе таких элементов крови, как эритроциты, экзосомы и др. Мы предлагаем принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов – их способности прикрепляться к циркулирующим опухолевым клеткам", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова.Циркулирующие опухолевые клетки, которые переносятся потоком крови на новое место, заставляют тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы, объяснила Майорова."Это дает возможность закрепить создаваемые нами объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом (лечить) или наночастицами (например, перегревать под воздействием внешнего электромагнитного поля)", – рассказал руководитель проекта РНФ, доцент Даниил Браташов.Ученые придают тромбоцитам магнитные свойства с помощью внедрения в них наночастиц. Это позволяет управлять движением тромбоцитов по кровотоку. При встрече с циркулирующими опухолевыми клетками, тромбоциты прикрепляютcя к ним.Ученые уверены, что синергия уникальных свойств тромбоцитов и возможности современной науки могут открыть широкие возможности для использования тромбоцитов в качестве носителей лекарств при индивидуальной адресной терапии заболеваний с меньшими побочными эффектами.Данная работа – только начало большого исследования, дальнейшая задача научного коллектива – проведение тестирования данной технологии в лабораторных условиях, сообщили специалисты.Проект поддержан в рамках гранта РНФ №18-19-00354, финансирование которого происходило с 2018 по 2022 год.СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов. Клеткам придают магнитные свойства и управляют их движением внутри организма с помощью внешнего поля. Таким образом, тромбоциты переносят лекарство в орган-мишень, рассказали ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.
Адресная доставка лекарств – перспективное направление в современной медицине, считают специалисты Саратовского государственного университета (СГУ). Это точечная транспортировка молекул лекарственного вещества к мишени с помощью управляемого носителя, которым могут выступать другие молекулы или наночастицы.
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13 февраля, 09:00
Исследователи отмечают, что система иммунной защиты распознает и уничтожает попавшие в организм чужеродные объекты. При внутривенном введении нанокомпозитных носителей лекарственных средств они могут распознаваться иммунными клетками как мишень и "ликвидироваться" до того, как достигнут целевого органа. Поэтому разработка систем адресной доставки на основе форменных элементов крови является интересным и перспективным направлением в области биомедицины, считают ученые.
«
"В настоящее время встречаются аналогичные разработки на основе таких элементов крови, как эритроциты, экзосомы и др. Мы предлагаем принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов – их способности прикрепляться к циркулирующим опухолевым клеткам", – рассказала старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова.
Циркулирующие опухолевые клетки, которые переносятся потоком крови на новое место, заставляют тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы, объяснила Майорова.
"Это дает возможность закрепить создаваемые нами объекты на раковых клетках и воздействовать на них активным веществом (лечить) или наночастицами (например, перегревать под воздействием внешнего электромагнитного поля)", – рассказал руководитель проекта РНФ, доцент Даниил Браташов.
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Ученые придают тромбоцитам магнитные свойства с помощью внедрения в них наночастиц. Это позволяет управлять движением тромбоцитов по кровотоку. При встрече с циркулирующими опухолевыми клетками, тромбоциты прикрепляютcя к ним.
Ученые уверены, что синергия уникальных свойств тромбоцитов и возможности современной науки могут открыть широкие возможности для использования тромбоцитов в качестве носителей лекарств при индивидуальной адресной терапии заболеваний с меньшими побочными эффектами.
Данная работа – только начало большого исследования, дальнейшая задача научного коллектива – проведение тестирования данной технологии в лабораторных условиях, сообщили специалисты.
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9 ноября 2022, 07:00
Проект поддержан в рамках гранта РНФ №18-19-00354, финансирование которого происходило с 2018 по 2022 год.
СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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