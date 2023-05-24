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Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских - РИА Новости, 24.05.2023
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13:21 24.05.2023 (обновлено: 14:21 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских - РИА Новости, 24.05.2023
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:21
2023-05-24T14:21
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
владимир константинов
государственный совет крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета республики Владимир Константинов."Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", — написал он.За постановление о национализации единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета.Один из национализированных объектов — квартира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте. "Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов. &lt;…&gt; Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть", — отметил Константинов.Среди другого имущества:"Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", — пояснил Константинов.Кроме того, национализированы:О том, что Зеленскому принадлежит квартира на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.Очередное решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, парламент Крыма принял в начале февраля. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этих активов пойдут на нужды участников специальной военной операции.* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html
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республика крым, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, государственный совет крыма
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Государственный совет Крыма
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских

В Крыму под национализацию попали активы олигархов и политиков с Украины и граждан США

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", — написал он.
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За постановление о национализации единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета.
Один из национализированных объектов — квартира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте.
«
"Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов. <…> Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть", — отметил Константинов.
Среди другого имущества:
  • винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым" — принадлежит Вадиму Ермолаеву, гражданину Кипра, который поддерживает ВСУ и входит в 100 богатейших людей Украины;
  • ЧАО "УКСНАБ" — предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования в Красноперекопске (бенефициар — крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной);
  • Ялтинский хладокомбинат, бенефициар которого — гражданин США Леон Зельдович;
  • вторая часть объекта "Скай плаза" в Ялте — торговые площади под аренду, бенефициар Арсений Яценюк;
  • солнечные батареи, принадлежащие группе компаний "Солар".
"Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", — пояснил Константинов.
Кроме того, национализированы:
  • детский лагерь "Кипарис" в Алуште — принадлежит украинскому предприятию "Тяжавтотранс" в Днепропетровске;
  • сельхозпредприятие "Семисотка и Компания" в Ленинском районе — связано с окружением Арсена Авакова;
  • торговые сети, здание бывшего "Фуршета" в Симферополе и помещение в Ялте, бенефициар — депутат Киевского городского совета Игорь Баленко;
  • здание "Меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе.
О том, что Зеленскому принадлежит квартира на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
Очередное решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, парламент Крыма принял в начале февраля. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этих активов пойдут на нужды участников специальной военной операции.
* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация.
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