https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html

Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских

Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских - РИА Новости, 24.05.2023

Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских

Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:21

2023-05-24T13:21

2023-05-24T14:21

республика крым

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украина

владимир зеленский

владимир константинов

государственный совет крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета республики Владимир Константинов."Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", — написал он.За постановление о национализации единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета.Один из национализированных объектов — квартира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте. "Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов. <…> Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть", — отметил Константинов.Среди другого имущества:"Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", — пояснил Константинов.Кроме того, национализированы:О том, что Зеленскому принадлежит квартира на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.Очередное решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, парламент Крыма принял в начале февраля. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этих активов пойдут на нужды участников специальной военной операции.* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, государственный совет крыма