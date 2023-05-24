https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских - РИА Новости, 24.05.2023
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:21
2023-05-24T13:21
2023-05-24T14:21
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
владимир константинов
государственный совет крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета республики Владимир Константинов."Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", — написал он.За постановление о национализации единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета.Один из национализированных объектов — квартира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте. "Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов. <…> Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть", — отметил Константинов.Среди другого имущества:"Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", — пояснил Константинов.Кроме того, национализированы:О том, что Зеленскому принадлежит квартира на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.Очередное решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, парламент Крыма принял в начале февраля. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов, все средства от продажи этих активов пойдут на нужды участников специальной военной операции.* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html
https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, государственный совет крыма
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Государственный совет Крыма
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
В Крыму под национализацию попали активы олигархов и политиков с Украины и граждан США
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости
. Под новую национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов, а также недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в Telegram-канале
глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России
недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", — написал он.
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти
За постановление о национализации единогласно проголосовали все 57 депутатов Госсовета.
Один из национализированных объектов — квартира Зеленского в поселке Ливадия
в Ялте
.
«
"Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов. <…> Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть", — отметил Константинов.
- винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым" — принадлежит Вадиму Ермолаеву, гражданину Кипра, который поддерживает ВСУ и входит в 100 богатейших людей Украины;
- ЧАО "УКСНАБ" — предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования в Красноперекопске (бенефициар — крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной);
- Ялтинский хладокомбинат, бенефициар которого — гражданин США Леон Зельдович;
- вторая часть объекта "Скай плаза" в Ялте — торговые площади под аренду, бенефициар Арсений Яценюк;
- солнечные батареи, принадлежащие группе компаний "Солар".
"Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", — пояснил Константинов.
Кроме того, национализированы:
- детский лагерь "Кипарис" в Алуште — принадлежит украинскому предприятию "Тяжавтотранс" в Днепропетровске;
- сельхозпредприятие "Семисотка и Компания" в Ленинском районе — связано с окружением Арсена Авакова;
- торговые сети, здание бывшего "Фуршета" в Симферополе и помещение в Ялте, бенефициар — депутат Киевского городского совета Игорь Баленко;
- здание "Меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе.
О том, что Зеленскому принадлежит квартира на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
Очередное решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия, парламент Крыма принял в начале февраля. Как заявлял глава республики Сергей Аксенов
, все средства от продажи этих активов пойдут на нужды участников специальной военной операции.
* Признанная экстремистской и запрещенная в России организация.
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей