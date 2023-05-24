https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873785914.html

Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского

Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023

Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского

Крымский парламент (Госсовет) в среду на сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:04

2023-05-24T10:04

2023-05-24T10:04

россия

украина

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

ринат ахметов

ливадия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент (Госсовет) в среду на сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Сегодня у нас на сессию (парламента) идет очередная партия имущества (под национализацию – ред.) – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. Он поблагодарил парламент за решение о национализации имущества украинских олигархов. Сессия парламента открывается в 10.00 мск. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html

россия

украина

ливадия

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ринат ахметов, ливадия, республика крым