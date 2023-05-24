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Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023
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10:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873785914.html
Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского
Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского - РИА Новости, 24.05.2023
Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского
Крымский парламент (Госсовет) в среду на сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:04
2023-05-24T10:04
россия
украина
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
ринат ахметов
ливадия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент (Госсовет) в среду на сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Сегодня у нас на сессию (парламента) идет очередная партия имущества (под национализацию – ред.) – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. Он поблагодарил парламент за решение о национализации имущества украинских олигархов. Сессия парламента открывается в 10.00 мск. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html
россия
украина
ливадия
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россия, украина, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ринат ахметов, ливадия, республика крым
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Ринат Ахметов, Ливадия, Республика Крым
Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского

Аксенов: Госсовет Крыма в среду национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Крыма
Здание парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Здание парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент (Госсовет) в среду на сессии национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня у нас на сессию (парламента) идет очередная партия имущества (под национализацию – ред.) – крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
Он поблагодарил парламент за решение о национализации имущества украинских олигархов. Сессия парламента открывается в 10.00 мск.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Ринат АхметовЛивадияРеспублика Крым
 
 
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