https://ria.ru/20230524/nato-1873802575.html
НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров
НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2023
НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров
Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, это повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:03
2023-05-24T11:03
2023-05-24T11:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, это повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", — сказал он во время выступления на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.По словам главы ведомства, МИД направляет правительствам западных стран сигналы о недопустимости такого сценария, но они "либо игнорируются, либо искажаются в пропагандистских целях".Форум под эгидой Совбеза проходит в Подмосковье.МИД ранее направил членам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что эти шаги западных стран "не способствуют успеху российско-украинских переговоров" и будут иметь негативный эффект.Лавров, в свою очередь, говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО
НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине