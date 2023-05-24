https://ria.ru/20230524/nato-1873802575.html

НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров

НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2023

НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине, заявил Лавров

Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, это повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:03

2023-05-24T11:03

2023-05-24T11:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, это повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", — сказал он во время выступления на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.По словам главы ведомства, МИД направляет правительствам западных стран сигналы о недопустимости такого сценария, но они "либо игнорируются, либо искажаются в пропагандистских целях".Форум под эгидой Совбеза проходит в Подмосковье.МИД ранее направил членам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что эти шаги западных стран "не способствуют успеху российско-украинских переговоров" и будут иметь негативный эффект.Лавров, в свою очередь, говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато