https://ria.ru/20230524/nato-1873796919.html
Лавров сравнил экспансию НАТО на восток с политикой Гитлера
Лавров сравнил экспансию НАТО на восток с политикой Гитлера - РИА Новости, 24.05.2023
Лавров сравнил экспансию НАТО на восток с политикой Гитлера
Расширение НАТО на восток отражает намерения, лежавшие в основе политики Гитлера, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:54
2023-05-24T10:54
2023-05-24T10:54
россия
сергей лавров
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение НАТО на восток отражает намерения, лежавшие в основе политики Гитлера, заявил глава МИД Сергей Лавров. "По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики drang nach Osten", – сказал Лавров на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье. Он также отметил, что истинные намерения проявились в декабре 2021 года, когда они отвергли российские предложения по юридически обязывающим гарантиям безопасности для России.
https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров сравнил экспансию НАТО на восток с политикой Гитлера
Лавров: расширение НАТО на восток отражает намерения, лежавшие в основе политики Гитлера
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение НАТО на восток отражает намерения, лежавшие в основе политики Гитлера, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики drang nach Osten", – сказал Лавров на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Форум под эгидой Совбеза РФ
проходит в Подмосковье
.
Он также отметил, что истинные намерения проявились в декабре 2021 года, когда они отвергли российские предложения по юридически обязывающим гарантиям безопасности для России.
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