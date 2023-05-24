https://ria.ru/20230524/most-1873797339.html
Крымский мост закрыли из-за учений
Крымский мост закрыли из-за учений - РИА Новости, 24.05.2023
Крымский мост закрыли из-за учений
Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, движение будет восстановлено через несколько часов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:55
2023-05-24T10:55
2023-05-24T11:15
сергей аксенов (политик)
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, движение будет восстановлено через несколько часов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов", - написал Аксенов.Он призвал всех доверять только проверенным источникам информации.Позже ФКУ Упрдор Тамань добавило, что движение на Крымском мосту возобновлено, задымление было связано с учениями. "Движение по Крымскому мосту восстановлено в 11.00", - сообщила пресс-служба.
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сергей аксенов (политик), республика крым, россия
Сергей Аксенов (политик), Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия
Крымский мост закрыли из-за учений
Глава региона Аксенов сообщил о временном закрытии Крымского моста из-за учений