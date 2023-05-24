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Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
16:01 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/moor-1873890791.html
Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области
Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023
Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области
Стратегической целью властей Тюменской области является повышение качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:01
2023-05-24T16:01
тюменская область
александр моор
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стратегической целью властей Тюменской области является повышение качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций, сообщил губернатор региона Александр Моор сенаторам РФ во время выступления на "Часе субъекта Российской Федерации"."Тюменская область - инновационный регион с диверсифицированной экономикой. Нашей стратегической целью является рост уровня и качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций. Инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", - отметил Моор.За пять лет объем инвестиций в области превысил полтора триллиона рублей, за прошлый год объем инвестиций в регион вырос в полтора раза и составил рекордные 358 миллиардов рублей.По его словам, результатом инвестиционной политики является промышленный рост. За последние пять лет индекс промышленного производства Тюменской области вырос в 1,3 раза, а индекс обрабатывающего производства в 1,7 раза.Моор подчеркнул, что "локомотивом промышленного производства региона является один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов "Сибур", чья производственная мощность превышает два миллиона тонн полимеров в год.Во время выступления глава региона рассказал о развитии сельского хозяйства, увеличении роста объема жилищного и социального строительства, а также отметил туристический потенциал региона.
https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html
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александр моор
Тюменская область, Александр Моор

Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стратегической целью властей Тюменской области является повышение качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций, сообщил губернатор региона Александр Моор сенаторам РФ во время выступления на "Часе субъекта Российской Федерации".
"Тюменская область - инновационный регион с диверсифицированной экономикой. Нашей стратегической целью является рост уровня и качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций. Инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", - отметил Моор.
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За пять лет объем инвестиций в области превысил полтора триллиона рублей, за прошлый год объем инвестиций в регион вырос в полтора раза и составил рекордные 358 миллиардов рублей.
По его словам, результатом инвестиционной политики является промышленный рост. За последние пять лет индекс промышленного производства Тюменской области вырос в 1,3 раза, а индекс обрабатывающего производства в 1,7 раза.
Моор подчеркнул, что "локомотивом промышленного производства региона является один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов "Сибур", чья производственная мощность превышает два миллиона тонн полимеров в год.
Во время выступления глава региона рассказал о развитии сельского хозяйства, увеличении роста объема жилищного и социального строительства, а также отметил туристический потенциал региона.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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