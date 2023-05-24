https://ria.ru/20230524/moor-1873890791.html

Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области

Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023

Моор назвал стратегической целью рост качества жизни в Тюменской области

Стратегической целью властей Тюменской области является повышение качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:01

2023-05-24T16:01

2023-05-24T16:01

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_6828ce54ecaa2ce3179d11bf3507fe28.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стратегической целью властей Тюменской области является повышение качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций, сообщил губернатор региона Александр Моор сенаторам РФ во время выступления на "Часе субъекта Российской Федерации"."Тюменская область - инновационный регион с диверсифицированной экономикой. Нашей стратегической целью является рост уровня и качества жизни населения на основе роста экономики и инвестиций. Инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", - отметил Моор.За пять лет объем инвестиций в области превысил полтора триллиона рублей, за прошлый год объем инвестиций в регион вырос в полтора раза и составил рекордные 358 миллиардов рублей.По его словам, результатом инвестиционной политики является промышленный рост. За последние пять лет индекс промышленного производства Тюменской области вырос в 1,3 раза, а индекс обрабатывающего производства в 1,7 раза.Моор подчеркнул, что "локомотивом промышленного производства региона является один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов "Сибур", чья производственная мощность превышает два миллиона тонн полимеров в год.Во время выступления глава региона рассказал о развитии сельского хозяйства, увеличении роста объема жилищного и социального строительства, а также отметил туристический потенциал региона.

https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор