https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873855936.html

МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева

МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева - РИА Новости, 24.05.2023

МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:47

2023-05-24T13:47

2023-05-24T14:02

россия

молдавия

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая и Республику Молдова", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что в Москве уверены, что в интересах Молдавии и ее граждан нормализация связей с Россией, сохранение имеющихся преимуществ от участия в СНГ."Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации и искусственной дестабилизации общественной жизни республики", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

россия

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)