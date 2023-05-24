https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873855936.html
МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева
МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева - РИА Новости, 24.05.2023
МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:47
2023-05-24T13:47
2023-05-24T14:02
россия
молдавия
мария захарова
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая и Республику Молдова", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что в Москве уверены, что в интересах Молдавии и ее граждан нормализация связей с Россией, сохранение имеющихся преимуществ от участия в СНГ."Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации и искусственной дестабилизации общественной жизни республики", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, Мария Захарова, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева
МИД: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию