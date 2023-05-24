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Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина - РИА Новости, 24.05.2023
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08:00 24.05.2023 (обновлено: 09:37 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина - РИА Новости, 24.05.2023
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
Гражданка Румынии и на данный момент президент Молдавии Майя Санду в своем интервью для Euronews Romania заявила, что молдавские правоохранительные органы... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:00
2023-05-24T09:37
аналитика
россия
румыния
майя санду
владимир путин
дмитрий медведев
международный уголовный суд
нато
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Гражданка Румынии и на данный момент президент Молдавии Майя Санду в своем интервью для Euronews Romania заявила, что молдавские правоохранительные органы арестуют Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда: "Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда".У исключительной смелости гражданки есть вполне объяснимые причины. Причина первая: Майя Санду занимает официальную должность "неуловимого Джо", который никому не нужен, ни на что не влияет и поэтому может с легкостью делать любые заявления вроде планов стать королевой Вселенной и присоединить Россию к Молдавии.Причина вторая: власти Молдавии и их кураторы прекрасно знают, что заявление подобного рода юридически и практически ничтожно, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду. Мотивы очевидны: МУС доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность (вспомним его приговор после атаки Грузии на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии, когда вместо Саакашвили МУС предъявил обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих). За годы своей плодотворной и напряженной работы МУС вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов. Иными словами, ни для России, ни для ее президента подобные заявления ничего не значат — и Молдавии в обнимку с МУС можно штамповать подобные приговоры и заявления пачками.Но главная причина этого смелого заявления — подготовка полного разрыва с Россией. Западные режиссеры дали Санду и ее шайке приказ: уходим красиво. Красиво — это значит с громкими заявлениями, усиливающимися провокациями и правильной телевизионной картинкой. Санду, прилежная воспитанница структур Сороса (в свое время она входила в национальный совет молдавского отделения Фонда Сороса), подобно Зеленскому действует четко по написанному для нее сценарию, в который входят: организация провокаций и давления на российских миротворцев в ПМР, высылка дипломатов, скандалы с недопуском официальных российских лиц на территорию республики, углубление сотрудничества с НАТО, инициирование выхода из СНГ и полный разрыв экономических связей.Скандалы и провокации не стоят Молдавии почти ничего, а вот с экономикой что-то пошло не так. Из-за ускоренного свертывания экономических связей с Россией в пользу евроинтеграции только за прошлый год инфляция в стране выросла до 35 процентов, тарифы на газ выросли в семь раз, на электроэнергию и продукты — в четыре. Если в европейских странах, на которые так мечтает равняться Санду, жители в среднем тратят на продукты питания 15 процентов от своего бюджета, то в Молдавии этот показатель доходит до 50 процентов, а за чертой бедности находится минимум четверть населения.Но, как для кукловодов Зеленского, для которых украинцы являются дешевым расходным материалом в горячей войне против России, для руководителей Санду таким же дешевым расходным материалом в пока еще холодной войне против России являются граждане Молдовы.По сути, в лице Молдавии мы сейчас имеем классический симулякр, который неминуемо исчезнет с географической и исторической карты, как только хозяева посчитают его миссию выполненной и, уходя, выключат свет. Эту же мысль выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который сказал, что считает Республику Молдову уже исчезнувшим государством: "Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать".Россия с началом СВО запустила процесс кардинальной трансформации мироустройства, с которым в Лету канет все, что несет в себе слово "до": отжившие международные организации вроде МУС, бессмысленные договоры наподобие ДОВСЕ и атавистические союзы, существующие только на бумаге.Мертвая ткань прошлого рвется со скрипом и шумом, на который не стоит обращать внимания, как на хрип обезумевшей Моськи.Нам нужно наконец полностью отряхнуть с ног прах старого мира и продолжить строить новый, где правила будут устанавливать независимые государства и их союзы, а не визжащие призраки, живущие только в телевизионной картинке.
https://ria.ru/20230523/putin-1873604109.html
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, румыния, майя санду, владимир путин, дмитрий медведев, международный уголовный суд, нато, молдавия
Аналитика, Россия, Румыния, Майя Санду, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, НАТО, Молдавия

Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина

© AFP 2023 / Elena CovalencoПрезидент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / Elena Covalenco
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Гражданка Румынии и на данный момент президент Молдавии Майя Санду в своем интервью для Euronews Romania заявила, что молдавские правоохранительные органы арестуют Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда: "Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда".
У исключительной смелости гражданки есть вполне объяснимые причины. Причина первая: Майя Санду занимает официальную должность "неуловимого Джо", который никому не нужен, ни на что не влияет и поэтому может с легкостью делать любые заявления вроде планов стать королевой Вселенной и присоединить Россию к Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Президент Молдавии пригрозила Путину
Вчера, 13:34
Причина вторая: власти Молдавии и их кураторы прекрасно знают, что заявление подобного рода юридически и практически ничтожно, так как Россия никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут, а в 2016 году полностью вышла из соглашения по Международному уголовному суду. Мотивы очевидны: МУС доказал свою абсолютную никчемность и политическую ангажированность (вспомним его приговор после атаки Грузии на российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии, когда вместо Саакашвили МУС предъявил обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих). За годы своей плодотворной и напряженной работы МУС вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов. Иными словами, ни для России, ни для ее президента подобные заявления ничего не значат — и Молдавии в обнимку с МУС можно штамповать подобные приговоры и заявления пачками.
Но главная причина этого смелого заявления — подготовка полного разрыва с Россией. Западные режиссеры дали Санду и ее шайке приказ: уходим красиво. Красиво — это значит с громкими заявлениями, усиливающимися провокациями и правильной телевизионной картинкой. Санду, прилежная воспитанница структур Сороса (в свое время она входила в национальный совет молдавского отделения Фонда Сороса), подобно Зеленскому действует четко по написанному для нее сценарию, в который входят: организация провокаций и давления на российских миротворцев в ПМР, высылка дипломатов, скандалы с недопуском официальных российских лиц на территорию республики, углубление сотрудничества с НАТО, инициирование выхода из СНГ и полный разрыв экономических связей.
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США
Вчера, 12:07
Скандалы и провокации не стоят Молдавии почти ничего, а вот с экономикой что-то пошло не так. Из-за ускоренного свертывания экономических связей с Россией в пользу евроинтеграции только за прошлый год инфляция в стране выросла до 35 процентов, тарифы на газ выросли в семь раз, на электроэнергию и продукты — в четыре. Если в европейских странах, на которые так мечтает равняться Санду, жители в среднем тратят на продукты питания 15 процентов от своего бюджета, то в Молдавии этот показатель доходит до 50 процентов, а за чертой бедности находится минимум четверть населения.
Но, как для кукловодов Зеленского, для которых украинцы являются дешевым расходным материалом в горячей войне против России, для руководителей Санду таким же дешевым расходным материалом в пока еще холодной войне против России являются граждане Молдовы.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Оппозиция назвала возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой
Вчера, 14:56
По сути, в лице Молдавии мы сейчас имеем классический симулякр, который неминуемо исчезнет с географической и исторической карты, как только хозяева посчитают его миссию выполненной и, уходя, выключат свет. Эту же мысль выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который сказал, что считает Республику Молдову уже исчезнувшим государством: "Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать".
Россия с началом СВО запустила процесс кардинальной трансформации мироустройства, с которым в Лету канет все, что несет в себе слово "до": отжившие международные организации вроде МУС, бессмысленные договоры наподобие ДОВСЕ и атавистические союзы, существующие только на бумаге.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Шор заявил, что Запад поддерживает власти Кишинева во всем беззаконии
Вчера, 11:29
Мертвая ткань прошлого рвется со скрипом и шумом, на который не стоит обращать внимания, как на хрип обезумевшей Моськи.
Нам нужно наконец полностью отряхнуть с ног прах старого мира и продолжить строить новый, где правила будут устанавливать независимые государства и их союзы, а не визжащие призраки, живущие только в телевизионной картинке.
 
АналитикаРоссияРумынияМайя СандуВладимир ПутинДмитрий МедведевМеждународный уголовный судНАТОМолдавия
 
 
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