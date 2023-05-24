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Большая часть Тропической Африки через четыре года получит мобильную связь - РИА Новости, 24.05.2023
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13:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/mobilnye-1873846918.html
Большая часть Тропической Африки через четыре года получит мобильную связь
Большая часть Тропической Африки через четыре года получит мобильную связь - РИА Новости, 24.05.2023
Большая часть Тропической Африки через четыре года получит мобильную связь
Мобильная связь быстро развивается в Тропической Африке, если сегодня она доступна 45% ее жителей, то через четыре года показатель возрастет до 65%, заявил РИА... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:09
2023-05-24T13:09
африка
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мобильная связь быстро развивается в Тропической Африке, если сегодня она доступна 45% ее жителей, то через четыре года показатель возрастет до 65%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Если сейчас в Тропической Африке мобильный доступен 45% африканцев, то уже в ближайшие четыре года 52 миллиарда долларов инвестиций в инфраструктуру позволят этой цифре вырасти до 65%", - сказал он. Эксперт также заметил, что сегодня 22% жителей Тропической Африки имеют доступ к интернету. Но показатели эти, по его словам, растут в настоящее время так же быстро, как и цифры по распространению мобильной связи. "Ведь в 2005 году, например, интернетом могли пользоваться всего 2% жителей континента", - заключил Свиридов. Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, высшая школа экономики (вшэ)
Африка, Высшая школа экономики (ВШЭ)

Большая часть Тропической Африки через четыре года получит мобильную связь

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мобильная связь быстро развивается в Тропической Африке, если сегодня она доступна 45% ее жителей, то через четыре года показатель возрастет до 65%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
«
"Если сейчас в Тропической Африке мобильный доступен 45% африканцев, то уже в ближайшие четыре года 52 миллиарда долларов инвестиций в инфраструктуру позволят этой цифре вырасти до 65%", - сказал он.
Эксперт также заметил, что сегодня 22% жителей Тропической Африки имеют доступ к интернету.
Но показатели эти, по его словам, растут в настоящее время так же быстро, как и цифры по распространению мобильной связи.
"Ведь в 2005 году, например, интернетом могли пользоваться всего 2% жителей континента", - заключил Свиридов.
Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки
23 мая, 15:44
 
АфрикаВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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