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Сын Младича рассказал о состоянии отца, находящегося в тюрьме в Гааге - РИА Новости, 24.05.2023
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17:16 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/mladich-1873909865.html
Сын Младича рассказал о состоянии отца, находящегося в тюрьме в Гааге
Сын Младича рассказал о состоянии отца, находящегося в тюрьме в Гааге - РИА Новости, 24.05.2023
Сын Младича рассказал о состоянии отца, находящегося в тюрьме в Гааге
Речь бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, на фоне слабого здоровья несколько улучшилась, но... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:16
2023-05-24T17:16
в мире
гаага
сербия
республика сербская
ратко младич
международный трибунал по бывшей югославии
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Речь бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, на фоне слабого здоровья несколько улучшилась, но общее состояние остается стабильно плохим, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич. Бывший командующий армии боснийских сербов 12 марта встретил свой 81-й день рождения в тюрьме Схевенинген в Гааге, заключенного на пожизненный срок генерала навестила супруга Босилька Младич, перед тем его посещал сын с внучкой. "Состояние его здоровья шаткое, хорошо лишь, что немного вернулись когнитивные способности, и мы постольку-поскольку можем разговаривать. Прошедшей осенью он почти не мог говорить. Но физически он по-прежнему очень слаб, согласно той информации от тюремных врачей, которую получаем, он находится в стабильно плохом состоянии", - заявил его сын в разговоре с агентством. "Беспокоит то, что он не может сам заботиться о себе, зависит от помощи других заключенных, тюремщиков и медицинского персонала. Сам он не жалуется. Есть тюремный дворик, где (Младич - ред.) мог бы подышать воздухом, но у него уже несколько месяцев нет сил, чтобы туда выйти даже с палочкой. В камере он один, в блоке из других заключенных остались лишь экс-глава службы госбезопасности Сербии Йовица Станишич и его помощник Франко Симатович, а также персонал", - указал Младич-младший. С членами семьи генерал Младич вживую видится во время посещений раз в месяц и два раза в неделю по полчаса посредством видеосвязи. Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
https://ria.ru/20230524/karadzhich-1873896910.html
https://ria.ru/20230312/mladich-1857356929.html
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гаага
сербия
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в мире, гаага, сербия, республика сербская, ратко младич, международный трибунал по бывшей югославии
В мире, Гаага, Сербия, Республика Сербская, Ратко Младич, Международный трибунал по бывшей Югославии
Сын Младича рассказал о состоянии отца, находящегося в тюрьме в Гааге

Речь Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, улучшилась, но состояние остается плохим

© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Речь бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, на фоне слабого здоровья несколько улучшилась, но общее состояние остается стабильно плохим, заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Бывший командующий армии боснийских сербов 12 марта встретил свой 81-й день рождения в тюрьме Схевенинген в Гааге, заключенного на пожизненный срок генерала навестила супруга Босилька Младич, перед тем его посещал сын с внучкой.
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"Состояние его здоровья шаткое, хорошо лишь, что немного вернулись когнитивные способности, и мы постольку-поскольку можем разговаривать. Прошедшей осенью он почти не мог говорить. Но физически он по-прежнему очень слаб, согласно той информации от тюремных врачей, которую получаем, он находится в стабильно плохом состоянии", - заявил его сын в разговоре с агентством.
"Беспокоит то, что он не может сам заботиться о себе, зависит от помощи других заключенных, тюремщиков и медицинского персонала. Сам он не жалуется. Есть тюремный дворик, где (Младич - ред.) мог бы подышать воздухом, но у него уже несколько месяцев нет сил, чтобы туда выйти даже с палочкой. В камере он один, в блоке из других заключенных остались лишь экс-глава службы госбезопасности Сербии Йовица Станишич и его помощник Франко Симатович, а также персонал", - указал Младич-младший.
С членами семьи генерал Младич вживую видится во время посещений раз в месяц и два раза в неделю по полчаса посредством видеосвязи.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме
12 марта, 16:04
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
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