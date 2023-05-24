https://ria.ru/20230524/miting-1873904104.html

Кишинев рассказал, во сколько властям обошелся митинг за евроинтеграцию

Кишинев рассказал, во сколько властям обошелся митинг за евроинтеграцию - РИА Новости, 24.05.2023

Кишинев рассказал, во сколько властям обошелся митинг за евроинтеграцию

Организованный руководством Молдавии митинг в поддержку европейской интеграции в Кишиневе обошелся госбюджету в 4,7 миллиона леев (280 тысяч долларов), сообщил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:51

2023-05-24T16:51

2023-05-24T16:51

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

снг

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Организованный руководством Молдавии митинг в поддержку европейской интеграции в Кишиневе обошелся госбюджету в 4,7 миллиона леев (280 тысяч долларов), сообщил журналистам официальный представитель правительства республики Даниел Водэ. В воскресенье по инициативе президента Молдавии Майи Санду в центре Кишинева прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", чтобы продемонстрировать западным партнерам стремление жителей интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, в которой было прописано, что проевропейский путь развития Молдавии должен быть внесен в конституцию. "На собрание "Европейская Молдова" из госбюджета было потрачено 4,7 миллиона леев. Основные расходы пришлись на рекламную кампанию, включая листовки и панно в Кишиневе. На эти же средства были куплены флаги Молдавии и ЕС для участников. Транспортных расходов не было, так как правительство не содействовало в транспортировке участников митинга", - сказал Водэ на брифинге по итогам заседания кабинета министров. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении Молдавии в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

молдавия

кишинев

брюссель

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, снг