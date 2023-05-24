https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html

Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах

Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах - РИА Новости, 24.05.2023

Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:28

2023-05-24T06:28

2023-05-24T08:01

экономика

россия

китай

пекин

михаил мишустин

ли цян

сила сибири — 2

ямал спг

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах. "Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж", - сказал он в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах - рублях и юанях. Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере: "Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", - добавил он. Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний - "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ 2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге. "Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", - добавил премьер РФ. Он подчеркнул, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу". "Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", - сказал Мишустин. В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер РФ назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования. "Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html

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экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, ли цян, сила сибири — 2, ямал спг, в мире