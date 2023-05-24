https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html
Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:28
2023-05-24T06:28
2023-05-24T08:01
экономика
россия
китай
пекин
михаил мишустин
ли цян
сила сибири — 2
ямал спг
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах. "Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж", - сказал он в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах - рублях и юанях. Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере: "Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", - добавил он. Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний - "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ 2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге. "Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", - добавил премьер РФ. Он подчеркнул, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу". "Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", - сказал Мишустин. В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер РФ назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования. "Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html
https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html
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экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, ли цян, сила сибири — 2, ямал спг, в мире
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Михаил Мишустин, Ли Цян, Сила Сибири — 2, Ямал СПГ, В мире
Мишустин: большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
Мишустин: 70 процентов расчетов между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах.
«
"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж", - сказал он в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном.
Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах - рублях и юанях. Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере:
"Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", - добавил он.
Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний - "Сила Си
бири", "Ямал
-СПГ", "Арктик-СПГ 2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге
.
"Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", - добавил премьер РФ.
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем
Он подчеркнул, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу".
"Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", - сказал Мишустин.
В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер РФ назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования.
"Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - сказал Мишустин.
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая