https://ria.ru/20230524/mironova-1873833613.html

Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой

Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой - РИА Новости, 24.05.2023

Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой

Актриса Мария Миронова публично возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой о своей матери Екатерине Градовой. Она оставила комментарий под постом Максима... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:08

2023-05-24T13:08

2023-05-24T14:42

культура

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татьяна васильева (актриса)

екатерина градова

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Актриса Мария Миронова публично возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой о своей матери Екатерине Градовой. Она оставила комментарий под постом Максима Галкина* о звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в соцсети. "Эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах и говорила ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет. И не зная о ней ничего", – пожаловалась актриса.Пользователи Сети поддержали ее. "Все обожают ваших маму и папу. Ваша мамочка была красавица и умница!", "Ваша мама была великой актрисой", "Мы любим вас, Мария!" – высказались поклонники Мироновой. Татьяна Васильева училась вместе с Екатериной Градовой в Школе-студии МХАТ. Она рассказывала, что сокурсница была очень интересной и красивой актрисой, но роль радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны" стала для нее роковой. Градова умерла в 2021 году на 75-ом году жизни. Причиной послужил инсульт. Звезду советского кино похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором раскритиковала Максима Галкина*, Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак. Она также призвала не пускать в Россию сбежавших за границу артистов. *Признан Минюстом иноагентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мария миронова, татьяна васильева (актриса), екатерина градова, москва, знаменитости