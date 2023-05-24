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Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой - РИА Новости, 24.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:08 24.05.2023 (обновлено: 14:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/mironova-1873833613.html
Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой
Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой - РИА Новости, 24.05.2023
Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой
Актриса Мария Миронова публично возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой о своей матери Екатерине Градовой. Она оставила комментарий под постом Максима... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:08
2023-05-24T14:42
культура
мария миронова
татьяна васильева (актриса)
екатерина градова
москва
знаменитости
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Актриса Мария Миронова публично возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой о своей матери Екатерине Градовой. Она оставила комментарий под постом Максима Галкина* о звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в соцсети. "Эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах и говорила ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет. И не зная о ней ничего", – пожаловалась актриса.Пользователи Сети поддержали ее. "Все обожают ваших маму и папу. Ваша мамочка была красавица и умница!", "Ваша мама была великой актрисой", "Мы любим вас, Мария!" – высказались поклонники Мироновой. Татьяна Васильева училась вместе с Екатериной Градовой в Школе-студии МХАТ. Она рассказывала, что сокурсница была очень интересной и красивой актрисой, но роль радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны" стала для нее роковой. Градова умерла в 2021 году на 75-ом году жизни. Причиной послужил инсульт. Звезду советского кино похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором раскритиковала Максима Галкина*, Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак. Она также призвала не пускать в Россию сбежавших за границу артистов. *Признан Минюстом иноагентом
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мария миронова, татьяна васильева (актриса), екатерина градова, москва, знаменитости
Культура, Мария Миронова, Татьяна Васильева (актриса), Екатерина Градова, Москва, Знаменитости
Мария Миронова возмутилась словами Татьяны Васильевой

Актриса Мария Миронова возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой в адрес своей матери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Актриса Мария Миронова публично возмутилась словами коллеги Татьяны Васильевой о своей матери Екатерине Градовой. Она оставила комментарий под постом Максима Галкина* о звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в соцсети.
«
"Эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах и говорила ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет. И не зная о ней ничего", – пожаловалась актриса.
Пользователи Сети поддержали ее.
«
"Все обожают ваших маму и папу. Ваша мамочка была красавица и умница!", "Ваша мама была великой актрисой", "Мы любим вас, Мария!" – высказались поклонники Мироновой.
Татьяна Васильева училась вместе с Екатериной Градовой в Школе-студии МХАТ. Она рассказывала, что сокурсница была очень интересной и красивой актрисой, но роль радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны" стала для нее роковой.
Градова умерла в 2021 году на 75-ом году жизни. Причиной послужил инсульт. Звезду советского кино похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором раскритиковала Максима Галкина*, Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак. Она также призвала не пускать в Россию сбежавших за границу артистов.
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КультураМария МироноваТатьяна Васильева (актриса)Екатерина ГрадоваМоскваЗнаменитости
 
 
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