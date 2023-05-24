https://ria.ru/20230524/miny-1873959361.html
В трех селах в Белгородской области продолжается разминирование
В трех селах в Белгородской области продолжается разминирование - РИА Новости, 24.05.2023
В трех селах в Белгородской области продолжается разминирование
В трёх сёлах Грайворонского округа Белгородской области, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории, и жителям пока возвращаться домой... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:25
2023-05-24T20:25
2023-05-24T20:29
россия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В трёх сёлах Грайворонского округа Белгородской области, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории, и жителям пока возвращаться домой нельзя, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В среду на вечернем прямом эфире с губернатором одна из подписчиц спросила, можно ли эвакуированным из села Гора-Подол жителям вернуться домой. "Уважаемая Оксана, пока нельзя. Решение по Гора-Подолу будет принято завтра. По Козинке и Глотово будем принимать уже послезавтра. Почему? Потому что до сих пор идёт разминирование. Враги зашли, заминировали огромное количество территории, в том числе жилых домов, административных зданий, просто улицы. Поэтому мы не можем допустить, чтобы произошло какое-то несчастье. Перепроверяем территорию. Как только разрешат военные , так сразу вы вернётесь домой", - сказал Гладков. Перечисленные губернатором села находятся на территории Грайворонского округа. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230524/ataka-1873941918.html
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
В трех селах в Белгородской области продолжается разминирование
Гладков: в трех селах под Белгородом, куда прорвалась ДРГ, продолжается разминирование