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"Битва проиграна". Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне - РИА Новости, 24.05.2023
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02:33 24.05.2023 (обновлено: 10:10 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/medvedev-1873757902.html
"Битва проиграна". Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне
"Битва проиграна". Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне - РИА Новости, 24.05.2023
"Битва проиграна". Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне
Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о риске ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:33
2023-05-24T10:10
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
f-16
сша
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о риске ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине."Самое время оставить их в покое. Нам не следует снабжать Украину, если мы не хотим начать третью мировую войну. Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!" — написал один из комментаторов."У меня нет желания умирать за Украину", — добавил другой."Он прав, мы сами напрашиваемся на это", — поддержал третий."Битва проиграна, а Запад просто спонсирует новые смерти украинцев", — возмутился еще один пользователь"Запад защищает страну, граждан которой избивают и сажают в тюрьму, если они критикуют Зеленского", — заявил читатель."Он не ошибается. Когда не оставляют других путей, применение ядерного оружия неизбежно. Джо Байден ведет конфликт в этом направлении, одобряя отправку большего количества оружия на Украину. Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому", — заключили участники дискуссии.Накануне Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Запада передать истребители F-16 Украине и заявил, что поставки более разрушительного оружия Киеву повышают риски ядерного апокалипсиса.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html
https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, f-16, сша, великобритания
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, F-16, США, Великобритания
"Битва проиграна". Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Читатели DM поддержали слова Медведева о риске ядерной войны из-за поставок оружия Украине

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о риске ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине.
"Самое время оставить их в покое. Нам не следует снабжать Украину, если мы не хотим начать третью мировую войну. Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!" — написал один из комментаторов.
"У меня нет желания умирать за Украину", — добавил другой.
«
"Он прав, мы сами напрашиваемся на это", — поддержал третий.
"Битва проиграна, а Запад просто спонсирует новые смерти украинцев", — возмутился еще один пользователь
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"Запад защищает страну, граждан которой избивают и сажают в тюрьму, если они критикуют Зеленского", — заявил читатель.
"Он не ошибается. Когда не оставляют других путей, применение ядерного оружия неизбежно. Джо Байден ведет конфликт в этом направлении, одобряя отправку большего количества оружия на Украину. Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому", — заключили участники дискуссии.
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Накануне Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Запада передать истребители F-16 Украине и заявил, что поставки более разрушительного оружия Киеву повышают риски ядерного апокалипсиса.
Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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