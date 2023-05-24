https://ria.ru/20230524/mediki-1873799534.html

Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье

Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье - РИА Новости, 24.05.2023

Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье

Врачи и средний медицинский персонал в Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье в случае, если они отработают в государственных... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:00

2023-05-24T11:00

2023-05-24T11:00

архангельская область

общество

жилье

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая - РИА Новости. Врачи и средний медицинский персонал в Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье в случае, если они отработают в государственных медорганизациях региона не менее 10 лет, что поможет в решении проблемы дефицита медицинских кадров, сообщили в пресс-службе законодательного собрания области. Соответствующие изменения в областной закон "О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области" одобрили в первом чтении депутаты Архангельского областного собрания. "По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского врачам и среднему медицинскому медперсоналу предоставляется возможность приватизировать служебное жилье при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо не менее 10 лет отработать в государственных медорганизациях и столько же проживать в занимаемом жилье, не иметь приватизированного жилья", - говорится в сообщении. Кроме того, приватизируемое служебное жилье не должно располагаться в здании больницы, поликлиники или ФАПа. Порядок принятия решений о приватизации работниками служебного жилья или решений об отказе утверждается постановлением правительства Архангельской области. По мнению депутатов, законопроект будет способствовать решению проблемы нехватки медицинских работников. "Мы идем на этот шаг, потому что специалистам, особенно молодым, важно видеть перспективу для дальнейшей работы и жизни в муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, а наличие своего жилья - один из серьезных стимулов для принятия решения", - сказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. По ее мнению, это решение также поможет защитить интересы тех медицинских работников, которые, отработав много лет и выйдя на пенсию, лишаются порой единственного жилья.

https://ria.ru/20230519/kompleksy-1872917553.html

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, жилье, архангельская область, александр цыбульский