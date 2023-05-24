https://ria.ru/20230524/marshrut-1873910033.html
Путин рассказал о работе над документами по маршруту "Север — Юг"
Путин рассказал о работе над документами по маршруту "Север — Юг" - РИА Новости, 24.05.2023
Путин рассказал о работе над документами по маршруту "Север — Юг"
РФ рассчитывает на скорейшее завершение подготовки документов по маршруту "Север-Юг", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:16
2023-05-24T17:16
2023-05-24T17:34
россия
персидский залив
владимир путин
иран
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ рассчитывает на скорейшее завершение подготовки документов по маршруту "Север-Юг", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.По его словам, на днях Россия и Иран подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт - Астара, что позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана."Строительство новой ветки начинается уже в текущем году. Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном, и мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписания соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны, а именно соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север-Юг", - сказал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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россия, персидский залив, владимир путин, иран, цены на нефть
Россия, Персидский залив, Владимир Путин, Иран, Цены на нефть
Путин рассказал о работе над документами по маршруту "Север — Юг"
Путин: Россия надеется на скорое завершение подготовки документов по маршруту "Север — Юг"