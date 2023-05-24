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Источники: авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок - РИА Новости, 24.05.2023
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18:32 24.05.2023 (обновлено: 19:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/maks-1873934160.html
Источники: авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок
Источники: авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок - РИА Новости, 24.05.2023
Источники: авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок
Проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок, сообщили РИА Новости несколько источников,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:32
2023-05-24T19:12
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
ростех
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке и компаниям.Некоторые из них говорят об отмене МАКС, другие – что вопрос должен быть решен на совещании."В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год", - сказал один из источников, знакомых с ситуацией.Организатор авиасалона не стал комментировать возможность отмены. Комментариями Минпромторга и Ростеха РИА Новости пока не располагает.Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Ранее озвученные официальные даты его проведения - 25-30 июля 2023 года.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, ростех, жуковский
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Ростех, Жуковский
Источники: авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок

Проведение авиасалона МАКС могут перенести с июля 2023 года на более поздний срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке и компаниям.
Некоторые из них говорят об отмене МАКС, другие – что вопрос должен быть решен на совещании.
"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год", - сказал один из источников, знакомых с ситуацией.
Организатор авиасалона не стал комментировать возможность отмены. Комментариями Минпромторга и Ростеха РИА Новости пока не располагает.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Ранее озвученные официальные даты его проведения - 25-30 июля 2023 года.
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