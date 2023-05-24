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Россия призвала МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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13:20 24.05.2023 (обновлено: 18:32 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/magate-1873849648.html
Россия призвала МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС
Россия призвала МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Россия призвала МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС
Москва призывает МАГАТЭ не прятаться за общими формулировками по Запорожской АЭС, а четко не допускать обстрелов станции, избегать нападений на прилегающие... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:20
2023-05-24T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей рябков
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва призывает МАГАТЭ не прятаться за общими формулировками по Запорожской АЭС, а четко не допускать обстрелов станции, избегать нападений на прилегающие территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос к Киеву - готов ли он предпринять шаги, в том числе в политической сфере, чтобы не допускать обстрелов этого объекта, избегать нападений на город Энергодар, или не готов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный. Секретариату МАГАТЭ надо не прятаться за округлыми формулировками в вопросе о том, кто что предпринимает и какие происходят события на этом участке, а чётко фиксировать, что не должна обстреливаться станция, не должны осуществляться нападения на объекты, которые обеспечивают ее функционирование, не должно быть деструктивного поведения в вопросе организации и поддержания устойчивого постоянного энергоснабжения и так далее", - сказал Рябков журналистам."Мы это всё доводим до руководства секретариата МАГАТЭ и рассчитываем делать это дальше. Как ситуация разовьется, насколько принципы Гросси окажутся в практическом плане востребованы и применимы, покажет ближайшее время. И, прежде всего, поведение Киева и его западных кураторов", - подчеркнул он.По данным американских и европейских дипломатов, гендиректор МАГАТЭ собирается чуть позже в мае представить план по ЗАЭС для одобрения Советом Безопасности ООН. По словам двух дипломатов, план Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военных на АЭС, запрет на стрельбу с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых принципов.
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в мире, россия, сергей рябков, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Рябков, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Россия призвала МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС

Замглавы МИД Рябков: Россия призывает МАГАТЭ не допускать атак на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва призывает МАГАТЭ не прятаться за общими формулировками по Запорожской АЭС, а четко не допускать обстрелов станции, избегать нападений на прилегающие территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос к Киеву - готов ли он предпринять шаги, в том числе в политической сфере, чтобы не допускать обстрелов этого объекта, избегать нападений на город Энергодар, или не готов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный. Секретариату МАГАТЭ надо не прятаться за округлыми формулировками в вопросе о том, кто что предпринимает и какие происходят события на этом участке, а чётко фиксировать, что не должна обстреливаться станция, не должны осуществляться нападения на объекты, которые обеспечивают ее функционирование, не должно быть деструктивного поведения в вопросе организации и поддержания устойчивого постоянного энергоснабжения и так далее", - сказал Рябков журналистам.
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"Мы это всё доводим до руководства секретариата МАГАТЭ и рассчитываем делать это дальше. Как ситуация разовьется, насколько принципы Гросси окажутся в практическом плане востребованы и применимы, покажет ближайшее время. И, прежде всего, поведение Киева и его западных кураторов", - подчеркнул он.
По данным американских и европейских дипломатов, гендиректор МАГАТЭ собирается чуть позже в мае представить план по ЗАЭС для одобрения Советом Безопасности ООН. По словам двух дипломатов, план Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военных на АЭС, запрет на стрельбу с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых принципов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей РябковМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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