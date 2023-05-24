https://ria.ru/20230524/lukashenko-1873754914.html

Лукашенко приедет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

Лукашенко приедет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023

Лукашенко приедет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду приедет в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и двусторонней встречи с... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T00:14

2023-05-24T00:14

2023-05-24T00:14

белоруссия

москва

россия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

евразийский экономический союз

концерн пво "алмаз-антей"

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду приедет в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным еще не урегулированные вопросы в отношениях Минска и Москвы. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - сказал он, не уточнив, о каких именно вопросах идет речь. В тот же день встречу подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, я могу подтвердить. Действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал он. Белорусско-российские торгово-экономические отношения в последнее время демонстрируют уверенную положительную динамику. Взаимная торговля в 2022 году достигла исторического максимума в 50 миллиардов долларов, уже за 2 месяца 2023-го года товарооборот составил 7,5 миллиардов долларов. По заявлению премьер-министра Белоруссии, товарооборот с Россией в первом квартале вырос на 22%. В ноябре 2021 года прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. В феврале Лукашенко заявил, что правительства и профильные ведомства выполнили уже около 80% мероприятий, предусмотренных в рамках реализации программ. Интенсивно развивается военно-техническое сотрудничество в рамках Союзного государства. Белорусские предприятия военпрома в 2022 году заместили импортного оборудования и комплектующих для российской промышленности на 43 миллиона долларов. В мае посол Белоруссии сообщил о намерении Минска поставить станки для российских концернов "Калашников", "Алмаз-Антей" и "Купол". В этом же месяце председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с генеральным директором АО "НПК "Уралвагонзавод" Александром Потаповым перспективные направления сотрудничества и наращивание взаимных поставок. В марте Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия. Между тем, по состоянию на май, как заявил постпред при ООН Валентин Рыбаков, практических мер по размещению ТЯО в Белоруссии не произошло. Высший Евразийский экономический совет является высшим коллегиальным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Саммит ЕАЭС в 2023 году пройдет 24-25 мая в Москве под председательством Путина. К заседанию совета будет приурочен второй Евразийский экономический форум. В ЕАЭС входят являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдатели – Узбекистан и Куба. На прошлом саммите в декабре в Бишкеке Лукашенко заявил, что внутри ЕАЭС не должно оставаться барьеров в торговле, союзу нужно развивать зону свободной торговли с дружественными странами. По его словам, страны ЕАЭС не готовы торопиться с формированием единого рынка газа, а решать эти вопросы до 2025 года будут на двусторонней основе. Лукашенко заявлял, что необходимо оздоровить "кровеносную систему" ЕАЭС, уйдя от доллара в расчетах. Кроме того, белорусский президент обратился к странам, которые, по его словам, рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".

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https://ria.ru/20230517/belorussiya-1872423099.html

https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076645.html

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белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евразийский экономический союз, концерн пво "алмаз-антей", политика