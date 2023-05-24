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Стали известны подробности убийства лисят на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2023
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19:20 24.05.2023 (обновлено: 19:27 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/lisyata-1873946437.html
Стали известны подробности убийства лисят на юге Москвы
Стали известны подробности убийства лисят на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2023
Стали известны подробности убийства лисят на юге Москвы
В районе Теплого Стана на юге Москвы, где неизвестный застрелил двух лисят на территории нерабочего детского сада, не впервые находят убитыми животных,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:20
2023-05-24T19:27
происшествия
москва
новая москва
россия
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В районе Теплого Стана на юге Москвы, где неизвестный застрелил двух лисят на территории нерабочего детского сада, не впервые находят убитыми животных, рассказали РИА Новости жильцы ближайшего дома. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители по данному факту начали проверку. "Поговорили с охранником. Он говорит, одного лисеныша он нашел здесь с дыркой в боку, а второй лисеныш... лежал где кошачья кормушка", - рассказал собеседник агентства, добавив, что, убийство ориентировочно произошло 19 мая. Жильцы ближайшего дома рассказали, что и до этого случая не раз находили подстреленных ворон и котов, родители очень обеспокоены произошедшим, ведь возле места происшествия находится детская площадка. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на территории нерабочего детсада остались четыре лисенка, там же установили ловушки. По словам очевидцев, животных планируют поймать и перевезти в Новую Москву.
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
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происшествия, москва, новая москва, россия, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Стали известны подробности убийства лисят на юге Москвы

В Теплом Стане, где застрелили двух лисят, отловят животных и перевезут в Новую Москву

© iStock.com / BirdImagesЛисята
Лисята - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / BirdImages
Лисята. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В районе Теплого Стана на юге Москвы, где неизвестный застрелил двух лисят на территории нерабочего детского сада, не впервые находят убитыми животных, рассказали РИА Новости жильцы ближайшего дома.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что правоохранители по данному факту начали проверку.
«
"Поговорили с охранником. Он говорит, одного лисеныша он нашел здесь с дыркой в боку, а второй лисеныш... лежал где кошачья кормушка", - рассказал собеседник агентства, добавив, что, убийство ориентировочно произошло 19 мая.
Жильцы ближайшего дома рассказали, что и до этого случая не раз находили подстреленных ворон и котов, родители очень обеспокоены произошедшим, ведь возле места происшествия находится детская площадка.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на территории нерабочего детсада остались четыре лисенка, там же установили ловушки. По словам очевидцев, животных планируют поймать и перевезти в Новую Москву.
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ПроисшествияМоскваНовая МоскваРоссияЖивотныеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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