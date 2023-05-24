https://ria.ru/20230524/linzy-1873964337.html
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится - РИА Новости, 24.05.2023
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится
Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:20
2023-05-24T21:20
2023-05-24T21:20
экономика
россия
johnson & johnson
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840786636_0:394:2048:1546_1920x0_80_0_0_a4f4f2ea117e4cfc0b8917c41c9ca157.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ранее в СМИ появилась информация, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. "В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220421/linzy-1784663863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840786636_0:105:2048:1641_1920x0_80_0_0_e70a39eb5b8d812b7cddcf098a8b475c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, johnson & johnson, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Johnson & Johnson, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество, Санкции в отношении России
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится
Минпромторг рассмотрит включение линз в параллельный импорт при прекращении их поставок