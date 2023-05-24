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Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится - РИА Новости, 24.05.2023
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21:20 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/linzy-1873964337.html
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится - РИА Новости, 24.05.2023
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится
Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:20
2023-05-24T21:20
экономика
россия
johnson & johnson
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ранее в СМИ появилась информация, что поставщики товаров Johnson &amp; Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. "В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", - говорится в сообщении министерства.
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экономика, россия, johnson & johnson, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Johnson & Johnson, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество, Санкции в отношении России
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится

Минпромторг рассмотрит включение линз в параллельный импорт при прекращении их поставок

© Pexels/Nataliya VaitkevichКонтактные линзы
Контактные линзы
© Pexels/Nataliya Vaitkevich
Контактные линзы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.
"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", - говорится в сообщении министерства.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
В России выросли цены на импортные контактные линзы
21 апреля 2022, 11:40
 
ЭкономикаРоссияJohnson & JohnsonМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье - ОбществоСанкции в отношении России
 
 
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