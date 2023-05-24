https://ria.ru/20230524/lgoty-1873891031.html
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний - РИА Новости, 24.05.2023
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:02
2023-05-24T16:02
2023-05-24T16:02
экономика
александр хинштейн
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800156232_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_8e7eae3a443a44e76074040b146515c7.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. "Выхожу с инициативой… льгот, обсуждаем пока, в каком формате, налоговых или каких-то еще, для тех ИТ-компаний, которые осуществляют непосредственные инвестиции в систему образования", - сказал он на Российском интернет-форуме. Те средства, которые компания инвестировала, на ту сумму могут освободить от уплаты налогов, добавил депутат.
https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800156232_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_2c2c3d98dcce2036b6b076b9aed2dfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр хинштейн, госдума рф
Экономика, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
Депутат Хинштейн предложил ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования.
"Выхожу с инициативой… льгот, обсуждаем пока, в каком формате, налоговых или каких-то еще, для тех ИТ-компаний, которые осуществляют непосредственные инвестиции в систему образования", - сказал он на Российском интернет-форуме.
Те средства, которые компания инвестировала, на ту сумму могут освободить от уплаты налогов, добавил депутат.
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации