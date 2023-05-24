https://ria.ru/20230524/lgoty-1873891031.html

В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний

В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний - РИА Новости, 24.05.2023

В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний

Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:02

2023-05-24T16:02

2023-05-24T16:02

экономика

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. "Выхожу с инициативой… льгот, обсуждаем пока, в каком формате, налоговых или каких-то еще, для тех ИТ-компаний, которые осуществляют непосредственные инвестиции в систему образования", - сказал он на Российском интернет-форуме. Те средства, которые компания инвестировала, на ту сумму могут освободить от уплаты налогов, добавил депутат.

https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html

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экономика, александр хинштейн, госдума рф