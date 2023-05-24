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В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний - РИА Новости, 24.05.2023
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16:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/lgoty-1873891031.html
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний - РИА Новости, 24.05.2023
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний
Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:02
2023-05-24T16:02
экономика
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования. "Выхожу с инициативой… льгот, обсуждаем пока, в каком формате, налоговых или каких-то еще, для тех ИТ-компаний, которые осуществляют непосредственные инвестиции в систему образования", - сказал он на Российском интернет-форуме. Те средства, которые компания инвестировала, на ту сумму могут освободить от уплаты налогов, добавил депутат.
https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html
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экономика, александр хинштейн, госдума рф
Экономика, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В ГД предложили ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний

Депутат Хинштейн предложил ввести льготы для инвестирующих в образование ИТ-компаний

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаОфис ИТ-компании
Офис ИТ-компании - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Офис ИТ-компании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по инфомполитике Александр Хинштейн предложил ввести льготы для ИТ-компаний, которые осуществляют инвестиции в систему образования.
"Выхожу с инициативой… льгот, обсуждаем пока, в каком формате, налоговых или каких-то еще, для тех ИТ-компаний, которые осуществляют непосредственные инвестиции в систему образования", - сказал он на Российском интернет-форуме.
Те средства, которые компания инвестировала, на ту сумму могут освободить от уплаты налогов, добавил депутат.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ЭкономикаАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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