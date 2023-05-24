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Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 24.05.2023
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал жителя Волгограда на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Волгограда на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полиция установила, что 20-летний волгоградец разместил в свободном доступе в интернете материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, на него был составлен административный протокол. "Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, волгоградская область, происшествия, россия, лгбт-сообщество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Волгоград, Волгоградская область, Происшествия, Россия, ЛГБТ-сообщество
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал жителя Волгограда на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в интернете