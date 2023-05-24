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Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 24.05.2023
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17:30 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/lgbt-1873913683.html
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 24.05.2023
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал жителя Волгограда на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волгоград
волгоградская область
происшествия
россия
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Волгограда на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полиция установила, что 20-летний волгоградец разместил в свободном доступе в интернете материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, на него был составлен административный протокол. "Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении полиции.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, волгоградская область, происшествия, россия, лгбт-сообщество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Волгоград, Волгоградская область, Происшествия, Россия, ЛГБТ-сообщество
Жителя Волгограда оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал жителя Волгограда на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в интернете

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Волгограда на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, полиция установила, что 20-летний волгоградец разместил в свободном доступе в интернете материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, на него был составлен административный протокол.
"Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении полиции.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествияРоссияЛГБТ-сообщество
 
 
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