https://ria.ru/20230524/lesoto-1873760980.html
Отношения Лесото и России остаются отличными, заявил посол
Отношения Лесото и России остаются отличными, заявил посол - РИА Новости, 24.05.2023
Отношения Лесото и России остаются отличными, заявил посол
Отношения Королевства Лесото и России остаются отличными и ничто не указывает на возможность пошатнуть эту дружбу, заявил РИА Новости посол африканского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T04:15
2023-05-24T04:15
2023-05-24T04:15
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Отношения Королевства Лесото и России остаются отличными и ничто не указывает на возможность пошатнуть эту дружбу, заявил РИА Новости посол африканского государства в США Тумисанг Мосото. "У нас всегда были отличные отношения с Россией. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что что-либо может пошатнуть нашу дружбу с Россией", - сказал он. Мосото добавил, что взаимодействие Лесото с Россией основано на "прочных основаниях" многолетней дружбы.
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Отношения Лесото и России остаются отличными, заявил посол
Посол Лесото в США: отношения Лесото и России остаются отличными и дружескими
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Отношения Королевства Лесото и России остаются отличными и ничто не указывает на возможность пошатнуть эту дружбу, заявил РИА Новости посол африканского государства в США Тумисанг Мосото.
"У нас всегда были отличные отношения с Россией. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что что-либо может пошатнуть нашу дружбу с Россией", - сказал он.
Мосото добавил, что взаимодействие Лесото с Россией основано на "прочных основаниях" многолетней дружбы.
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка