https://ria.ru/20230524/leopard-1873871940.html

Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard

Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard - РИА Новости, 24.05.2023

Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard

Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создает условия для их перепродажи Германии, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:41

2023-05-24T14:41

2023-05-24T15:35

швейцария

германия

роберт хабек

борис писториус

украина

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_ad515d7efa245678c83582eab67fc7a0.jpg

ЦЮРИХ, 24 мая – РИА Новости. Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создает условия для их перепродажи Германии, сообщили в швейцарском Минобороны. "Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.Как подчеркнули в ведомстве, вывод танков из эксплуатации должен быть осуществлен только в том случае, если они будут перепроданы немецкому производителю. Там также сообщили, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о списании танков, правительство поручит министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".Согласно заявлению, 23 февраля глава Минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к швейцарскому МО с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall."Они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для закрытия собственных потребностей", - подчеркивается в сообщении.Как уточняется, у Швейцарии есть 96 законсервированных танков типа Leopard 2, для собственных нужд стране необходим 71 из них. Сообщается, что 25 боевых машин могут быть выведены из эксплуатации и проданы "без ущерба для удовлетворения потребностей армии".-0-

швейцария

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, германия, роберт хабек, борис писториус, украина, евросоюз, нато