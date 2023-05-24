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Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard
Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard - РИА Новости, 24.05.2023
Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard
Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создает условия для их перепродажи Германии, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:41
2023-05-24T14:41
2023-05-24T15:35
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германия
роберт хабек
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украина
евросоюз
нато
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ЦЮРИХ, 24 мая – РИА Новости. Правительство Швейцарии поддерживает предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создает условия для их перепродажи Германии, сообщили в швейцарском Минобороны. "Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.Как подчеркнули в ведомстве, вывод танков из эксплуатации должен быть осуществлен только в том случае, если они будут перепроданы немецкому производителю. Там также сообщили, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о списании танков, правительство поручит министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".Согласно заявлению, 23 февраля глава Минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к швейцарскому МО с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall."Они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для закрытия собственных потребностей", - подчеркивается в сообщении.Как уточняется, у Швейцарии есть 96 законсервированных танков типа Leopard 2, для собственных нужд стране необходим 71 из них. Сообщается, что 25 боевых машин могут быть выведены из эксплуатации и проданы "без ущерба для удовлетворения потребностей армии".-0-
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швейцария, германия, роберт хабек, борис писториус, украина, евросоюз, нато
Швейцария, Германия, Роберт Хабек, Борис Писториус, Украина, Евросоюз, НАТО
Правительство Швейцарии поддержало списание 25 танков Leopard
Правительство Швейцарии поддержало списание 25 Leopard для возможной перепродажи ФРГ