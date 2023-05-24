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В России подорожали лекарства - РИА Новости, 24.05.2023
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19:13 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html
В России подорожали лекарства
В России подорожали лекарства - РИА Новости, 24.05.2023
В России подорожали лекарства
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:13
2023-05-24T19:13
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства. "В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", - говорится в сообщении. С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" - на 0,22%, на метамизол натрия - на 0,94%, на аллохол - на 1,35%, на нимесулид - на 0,29%, на корвалол - на 0,74%, на "Левомеколь" - на 0,27%, на валидол - на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины - на 0,5%, на "Эргоферон" - на 0,6%, на комбинированные анальгетики - на 0,35%. По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" - на 1,39%, на "Левомеколь" - на 0,61%, на аллохол - на 4,78%, на нимесулид - на 2,3%, на корвалол - на 0,6%, на поливитамины - на 3,78% на "Эргоферон" - на 0,03%, на комбинированные анальгетики - на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены
В России подорожали лекарства

Росстат за неделю зафиксировал повышение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства.
"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", - говорится в сообщении.
С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" - на 0,22%, на метамизол натрия - на 0,94%, на аллохол - на 1,35%, на нимесулид - на 0,29%, на корвалол - на 0,74%, на "Левомеколь" - на 0,27%, на валидол - на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины - на 0,5%, на "Эргоферон" - на 0,6%, на комбинированные анальгетики - на 0,35%.
По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" - на 1,39%, на "Левомеколь" - на 0,61%, на аллохол - на 4,78%, на нимесулид - на 2,3%, на корвалол - на 0,6%, на поливитамины - на 3,78% на "Эргоферон" - на 0,03%, на комбинированные анальгетики - на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.
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