https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html

В России подорожали лекарства

В России подорожали лекарства - РИА Новости, 24.05.2023

В России подорожали лекарства

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:13

2023-05-24T19:13

2023-05-24T19:13

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1cfe56bac29d2153af8d48a29fba2df.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства. "В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", - говорится в сообщении. С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" - на 0,22%, на метамизол натрия - на 0,94%, на аллохол - на 1,35%, на нимесулид - на 0,29%, на корвалол - на 0,74%, на "Левомеколь" - на 0,27%, на валидол - на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины - на 0,5%, на "Эргоферон" - на 0,6%, на комбинированные анальгетики - на 0,35%. По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" - на 1,39%, на "Левомеколь" - на 0,61%, на аллохол - на 4,78%, на нимесулид - на 2,3%, на корвалол - на 0,6%, на поливитамины - на 3,78% на "Эргоферон" - на 0,03%, на комбинированные анальгетики - на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.

https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены