https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html
В России подорожали лекарства
В России подорожали лекарства - РИА Новости, 24.05.2023
В России подорожали лекарства
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:13
2023-05-24T19:13
2023-05-24T19:13
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства. "В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", - говорится в сообщении. С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" - на 0,22%, на метамизол натрия - на 0,94%, на аллохол - на 1,35%, на нимесулид - на 0,29%, на корвалол - на 0,74%, на "Левомеколь" - на 0,27%, на валидол - на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины - на 0,5%, на "Эргоферон" - на 0,6%, на комбинированные анальгетики - на 0,35%. По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" - на 1,39%, на "Левомеколь" - на 0,61%, на аллохол - на 4,78%, на нимесулид - на 2,3%, на корвалол - на 0,6%, на поливитамины - на 3,78% на "Эргоферон" - на 0,03%, на комбинированные анальгетики - на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены
В России подорожали лекарства
Росстат за неделю зафиксировал повышение цен на большинство наблюдаемых медикаментов
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные
статистического ведомства.
"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", - говорится в сообщении.
С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" - на 0,22%, на метамизол натрия - на 0,94%, на аллохол - на 1,35%, на нимесулид - на 0,29%, на корвалол - на 0,74%, на "Левомеколь" - на 0,27%, на валидол - на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины - на 0,5%, на "Эргоферон" - на 0,6%, на комбинированные анальгетики - на 0,35%.
По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" - на 1,39%, на "Левомеколь" - на 0,61%, на аллохол - на 4,78%, на нимесулид - на 2,3%, на корвалол - на 0,6%, на поливитамины - на 3,78% на "Эргоферон" - на 0,03%, на комбинированные анальгетики - на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС