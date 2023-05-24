https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873771229.html

В России снизились продажи лекарств от COVID-19

В России снизились продажи лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2023

В России снизились продажи лекарств от COVID-19

В первом квартале текущего года в аптеках России было продано 37,2 миллиона упаковок лекарства от ковида (COVID-19), что на 31% меньше, чем за аналогичный... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:17

2023-05-24T08:17

2023-05-24T08:17

общество

здоровье - общество

россия

воз

федеральная служба государственной статистики (росстат)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_0:101:1000:664_1920x0_80_0_0_2ed4b023f302c187bfa1d8fd7ae03946.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В первом квартале текущего года в аптеках России было продано 37,2 миллиона упаковок лекарства от ковида (COVID-19), что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В российских аптеках за первый квартал 2023 года было продано 37,2 миллиона упаковок препаратов от COVID-19. Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 миллиона пачек лекарств", - сообщили там. Отмечается также, что сумма затрат жителей на лекарства от коронавируса сократилась за год на 39% - с 25,8 миллиарда рублей до 15,6 миллиарда. Кроме того, аналитики "Честного знака" составили рейтинг субъектов РФ по популярности таких препаратов - на основе данных о продажах из системы маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения. Так, на первом месте оказался Приморский край - 3321 упаковка на 10 тысяч жителей, за ним следует Магаданская область, а на третьем месте - Тюменская область. Замываются пятерку лидеров Орловская область и Пермский край. Также в десятку вошли Тува, Курская область, Забайкальский край, Омская и Воронежская области. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил 5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Наряду с этим Роспотребнадзор сообщил, что продолжает контроль за ситуацией и что проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших.

https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html

https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, воз, федеральная служба государственной статистики (росстат), распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии