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В России снизились продажи лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2023
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08:17 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873771229.html
В России снизились продажи лекарств от COVID-19
В России снизились продажи лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2023
В России снизились продажи лекарств от COVID-19
В первом квартале текущего года в аптеках России было продано 37,2 миллиона упаковок лекарства от ковида (COVID-19), что на 31% меньше, чем за аналогичный... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:17
2023-05-24T08:17
общество
здоровье - общество
россия
воз
федеральная служба государственной статистики (росстат)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В первом квартале текущего года в аптеках России было продано 37,2 миллиона упаковок лекарства от ковида (COVID-19), что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В российских аптеках за первый квартал 2023 года было продано 37,2 миллиона упаковок препаратов от COVID-19. Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 миллиона пачек лекарств", - сообщили там. Отмечается также, что сумма затрат жителей на лекарства от коронавируса сократилась за год на 39% - с 25,8 миллиарда рублей до 15,6 миллиарда. Кроме того, аналитики "Честного знака" составили рейтинг субъектов РФ по популярности таких препаратов - на основе данных о продажах из системы маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения. Так, на первом месте оказался Приморский край - 3321 упаковка на 10 тысяч жителей, за ним следует Магаданская область, а на третьем месте - Тюменская область. Замываются пятерку лидеров Орловская область и Пермский край. Также в десятку вошли Тува, Курская область, Забайкальский край, Омская и Воронежская области. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил 5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Наряду с этим Роспотребнадзор сообщил, что продолжает контроль за ситуацией и что проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших.
https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html
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общество, здоровье - общество, россия, воз, федеральная служба государственной статистики (росстат), распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
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В России снизились продажи лекарств от COVID-19

ЦРПТ: продажи лекарств от COVID-19 в России снизились в I квартале почти на треть

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкПрепарат для лечения COVID-19
Препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В первом квартале текущего года в аптеках России было продано 37,2 миллиона упаковок лекарства от ковида (COVID-19), что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«
"В российских аптеках за первый квартал 2023 года было продано 37,2 миллиона упаковок препаратов от COVID-19. Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 миллиона пачек лекарств", - сообщили там.
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Отмечается также, что сумма затрат жителей на лекарства от коронавируса сократилась за год на 39% - с 25,8 миллиарда рублей до 15,6 миллиарда.
Кроме того, аналитики "Честного знака" составили рейтинг субъектов РФ по популярности таких препаратов - на основе данных о продажах из системы маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения. Так, на первом месте оказался Приморский край - 3321 упаковка на 10 тысяч жителей, за ним следует Магаданская область, а на третьем месте - Тюменская область.
Замываются пятерку лидеров Орловская область и Пермский край. Также в десятку вошли Тува, Курская область, Забайкальский край, Омская и Воронежская области.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил 5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Наряду с этим Роспотребнадзор сообщил, что продолжает контроль за ситуацией и что проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших.
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