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Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска - РИА Новости, 24.05.2023
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23:00 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kursk-1873973565.html
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска - РИА Новости, 24.05.2023
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска
Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой, сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:00
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курская область
курск
россия
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой, сообщили в правительстве Курской области. Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В нём говорится, что администрация города проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывает людей взять документы и немедленно пройти ко Дворцу молодёжи. "Очередная дезинформация от украинских спецслужб", - говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в телеграм-канале правительства Курской области. Во вторник 23 мая была запущена информация об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Власти Курской области опровергли эту информацию.
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курская область, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Курск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска

Курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц регионального центра

© Pixabay / al-grishinЗнаменский собор в Курске
Знаменский собор в Курске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Pixabay / al-grishin
Знаменский собор в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой, сообщили в правительстве Курской области.
Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В нём говорится, что администрация города проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывает людей взять документы и немедленно пройти ко Дворцу молодёжи.
"Очередная дезинформация от украинских спецслужб", - говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в телеграм-канале правительства Курской области.
Во вторник 23 мая была запущена информация об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Власти Курской области опровергли эту информацию.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Курская областьКурскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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