https://ria.ru/20230524/kursk-1873973565.html
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска - РИА Новости, 24.05.2023
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска
Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой, сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:00
2023-05-24T23:00
2023-05-24T23:00
курская область
курск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762703107_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_1579e3e103d2245a5af563da58b6875b.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой, сообщили в правительстве Курской области. Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В нём говорится, что администрация города проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывает людей взять документы и немедленно пройти ко Дворцу молодёжи. "Очередная дезинформация от украинских спецслужб", - говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в телеграм-канале правительства Курской области. Во вторник 23 мая была запущена информация об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Власти Курской области опровергли эту информацию.
https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762703107_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_30164121df0e6728ae6ccf98551a70ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Курск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц Курска
Курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трех улиц регионального центра