https://ria.ru/20230524/kuban-1873897274.html
На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств
На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 24.05.2023
На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств
Власти готовы поддержать 27 проектов импортозамещающих промышленных производств в Краснодарском крае, общая сумма их реализации составляет 24,2 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:23
2023-05-24T16:23
2023-05-24T16:23
краснодарский край
краснодарский край
россия
крымский район
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти готовы поддержать 27 проектов импортозамещающих промышленных производств в Краснодарском крае, общая сумма их реализации составляет 24,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "В прошлом году мы сформировали пул приоритетных проектов по созданию или расширению импортозамещающих промышленных производств. Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 миллиарда рублей. Готовы поддерживать предприятия, которые обеспечат технологическую независимость и рост отраслей экономики. Для таких производителей предусмотрели целый комплекс мер господдержки, часть из них – единственные в стране", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В числе уникальных мер он отметил финансирование до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. Для этих целей на ближайшие два года в бюджете предусмотрели 1,3 миллиарда рублей. Также действует льготный заем "Импортозамещение" Фонда развития промышленности края со ставкой 0,1% годовых и максимальным объемом до 200 миллионов рублей. По словам Кондратьева, реализация приоритетных инвестпроектов позволит создать в крае предприятия, не имеющие аналогов в России. Например, завод по выпуску щелочных батареек в Крымском районе, производство аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги в Северском районе, компонентной базы для энергетического машиностроения в Краснодаре. В этом году также будет запущен завод предприятия "ПромАгроТехнологии" по производству навесной, прицепной сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней в Кавказском районе региона. В 2022 году производителю предоставили порядка 145 миллионов рублей из краевого бюджета и Фонда развития промышленности региона. Предприятие наращивает действующие мощности и в Гулькевичском районе края. "Компания начнет выпускать модернизированные культиваторы и почвенные инъекторы собственной разработки. Такая продукция снизит долю импорта, позволит оперативно обновлять парк сельхозтехники в крае", – заключил Кондратьев.
https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html
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краснодарский край, россия, крымский район, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Крымский район, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств
Власти Кубани поддержат 27 проектов импортозамещающих промышленных производств