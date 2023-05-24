https://ria.ru/20230524/kuban-1873897274.html

На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств

На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 24.05.2023

На Кубани реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств

Власти готовы поддержать 27 проектов импортозамещающих промышленных производств в Краснодарском крае, общая сумма их реализации составляет 24,2 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

краснодарский край

краснодарский край

россия

крымский район

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/91/408459134_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_a38a0412956ca41ac56e59d7658e8a30.jpg

КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти готовы поддержать 27 проектов импортозамещающих промышленных производств в Краснодарском крае, общая сумма их реализации составляет 24,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "В прошлом году мы сформировали пул приоритетных проектов по созданию или расширению импортозамещающих промышленных производств. Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 миллиарда рублей. Готовы поддерживать предприятия, которые обеспечат технологическую независимость и рост отраслей экономики. Для таких производителей предусмотрели целый комплекс мер господдержки, часть из них – единственные в стране", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В числе уникальных мер он отметил финансирование до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. Для этих целей на ближайшие два года в бюджете предусмотрели 1,3 миллиарда рублей. Также действует льготный заем "Импортозамещение" Фонда развития промышленности края со ставкой 0,1% годовых и максимальным объемом до 200 миллионов рублей. По словам Кондратьева, реализация приоритетных инвестпроектов позволит создать в крае предприятия, не имеющие аналогов в России. Например, завод по выпуску щелочных батареек в Крымском районе, производство аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги в Северском районе, компонентной базы для энергетического машиностроения в Краснодаре. В этом году также будет запущен завод предприятия "ПромАгроТехнологии" по производству навесной, прицепной сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней в Кавказском районе региона. В 2022 году производителю предоставили порядка 145 миллионов рублей из краевого бюджета и Фонда развития промышленности региона. Предприятие наращивает действующие мощности и в Гулькевичском районе края. "Компания начнет выпускать модернизированные культиваторы и почвенные инъекторы собственной разработки. Такая продукция снизит долю импорта, позволит оперативно обновлять парк сельхозтехники в крае", – заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html

https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html

краснодарский край

россия

крымский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, крымский район, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности