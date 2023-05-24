https://ria.ru/20230524/krysa-1873763410.html

"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском

"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском - РИА Новости, 24.05.2023

"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском

Соединенные Штаты воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как "крысу в лабиринте", заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T05:43

2023-05-24T05:43

2023-05-24T07:03

сша

украина

киев

владимир зеленский

богдан безпалько

f-16

в мире

госдолг сша

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как "крысу в лабиринте", заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik."Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им тогда говорить о фактически решенных поставках истребителей F-16, если собираются выходить из войны и из финансирования Украины?" — задался вопросом Безпалько.Он также напомнил, что США приостанавливают финансирование Киева из-за ситуации с госдолгом и угрозы дефолта. Однако, отметил Безпалько, если бы Белый дом хотел выйти из военного конфликта на Украине, то он бы сделал это несмотря на экономические трудности.Член Совета подчеркнул, что Вашингтон "заставляет" своих европейских союзников поддерживать Киев, и если бы американская политика по Украине изменилась, то это "сразу же стало бы заметно".Ранее министерство финансов США предупредило, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.Накануне представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.

https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873508130.html

сша

украина

киев

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