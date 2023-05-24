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"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском - РИА Новости, 24.05.2023
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05:43 24.05.2023 (обновлено: 07:03 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/krysa-1873763410.html
"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском
"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском - РИА Новости, 24.05.2023
"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском
Соединенные Штаты воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как "крысу в лабиринте", заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:43
2023-05-24T07:03
сша
украина
киев
владимир зеленский
богдан безпалько
f-16
в мире
госдолг сша
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как "крысу в лабиринте", заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik."Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им тогда говорить о фактически решенных поставках истребителей F-16, если собираются выходить из войны и из финансирования Украины?" — задался вопросом Безпалько.Он также напомнил, что США приостанавливают финансирование Киева из-за ситуации с госдолгом и угрозы дефолта. Однако, отметил Безпалько, если бы Белый дом хотел выйти из военного конфликта на Украине, то он бы сделал это несмотря на экономические трудности.Член Совета подчеркнул, что Вашингтон "заставляет" своих европейских союзников поддерживать Киев, и если бы американская политика по Украине изменилась, то это "сразу же стало бы заметно".Ранее министерство финансов США предупредило, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.Накануне представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.
https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873508130.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, богдан безпалько, f-16, в мире, госдолг сша
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, F-16, В мире, госдолг США
"Это крыса". Эксперт объяснил, что США думают о Зеленском

Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как крысу в лабиринте

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как "крысу в лабиринте", заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.
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"Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им тогда говорить о фактически решенных поставках истребителей F-16, если собираются выходить из войны и из финансирования Украины?" — задался вопросом Безпалько.
Он также напомнил, что США приостанавливают финансирование Киева из-за ситуации с госдолгом и угрозы дефолта. Однако, отметил Безпалько, если бы Белый дом хотел выйти из военного конфликта на Украине, то он бы сделал это несмотря на экономические трудности.
Член Совета подчеркнул, что Вашингтон "заставляет" своих европейских союзников поддерживать Киев, и если бы американская политика по Украине изменилась, то это "сразу же стало бы заметно".
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Ранее министерство финансов США предупредило, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Накануне представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.
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