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Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным - РИА Новости, 24.05.2023
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16:41 24.05.2023 (обновлено: 17:20 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/krym-1873902508.html
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным - РИА Новости, 24.05.2023
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным
Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:41
2023-05-24T17:20
в мире
франция
россия
марин ле пен
республика крым
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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет – отданным диктатором, без сомнения, по прихоти", - сказала она.Ле Пен отметила, что совершала поездку в Крым и имела возможность пообщаться с людьми, которые, по ее мнению, имеют "гораздо более глубокую связь с Россией", указав на то, что после референдума из Крыма "не было ни одного беженца". Ле Пен отметила также, что международные инстанции под эгидой ООН имели возможность организовать повторный референдум, чтобы убедиться в том, что они действительно отражал волю людей, чего сделано не было.
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франция
россия
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в мире, франция, россия, марин ле пен, республика крым
В мире, Франция, Россия, Марин Ле Пен, Республика Крым
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным

Ле Пен заявила, что референдум 2014 года в Крыму полностью отражал мнение жителей региона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеферендум о статусе Крыма в Симферополе. 2014 год
Референдум о статусе Крыма в Симферополе. 2014 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Референдум о статусе Крыма в Симферополе. 2014 год. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
"Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет – отданным диктатором, без сомнения, по прихоти", - сказала она.
Ле Пен отметила, что совершала поездку в Крым и имела возможность пообщаться с людьми, которые, по ее мнению, имеют "гораздо более глубокую связь с Россией", указав на то, что после референдума из Крыма "не было ни одного беженца". Ле Пен отметила также, что международные инстанции под эгидой ООН имели возможность организовать повторный референдум, чтобы убедиться в том, что они действительно отражал волю людей, чего сделано не было.
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