https://ria.ru/20230524/krym-1873902508.html
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным - РИА Новости, 24.05.2023
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным
Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:41
2023-05-24T16:41
2023-05-24T17:20
в мире
франция
россия
марин ле пен
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99968/03/999680362_0:173:3079:1905_1920x0_80_0_0_662a1ebaccc4e11a3c505f6b384bdb80.jpg
ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет – отданным диктатором, без сомнения, по прихоти", - сказала она.Ле Пен отметила, что совершала поездку в Крым и имела возможность пообщаться с людьми, которые, по ее мнению, имеют "гораздо более глубокую связь с Россией", указав на то, что после референдума из Крыма "не было ни одного беженца". Ле Пен отметила также, что международные инстанции под эгидой ООН имели возможность организовать повторный референдум, чтобы убедиться в том, что они действительно отражал волю людей, чего сделано не было.
https://ria.ru/20230503/fiyon-1869363148.html
франция
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99968/03/999680362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_495140069e7671df3cc6ff13ae7702c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, марин ле пен, республика крым
В мире, Франция, Россия, Марин Ле Пен, Республика Крым
Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным
Ле Пен заявила, что референдум 2014 года в Крыму полностью отражал мнение жителей региона