https://ria.ru/20230524/krym-1873902508.html

Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным

Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным - РИА Новости, 24.05.2023

Ле Пен назвала референдум 2014 года в Крыму легитимным

Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:41

2023-05-24T16:41

2023-05-24T17:20

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франция

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. "Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет – отданным диктатором, без сомнения, по прихоти", - сказала она.Ле Пен отметила, что совершала поездку в Крым и имела возможность пообщаться с людьми, которые, по ее мнению, имеют "гораздо более глубокую связь с Россией", указав на то, что после референдума из Крыма "не было ни одного беженца". Ле Пен отметила также, что международные инстанции под эгидой ООН имели возможность организовать повторный референдум, чтобы убедиться в том, что они действительно отражал волю людей, чего сделано не было.

https://ria.ru/20230503/fiyon-1869363148.html

франция

россия

республика крым

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, марин ле пен, республика крым