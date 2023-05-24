https://ria.ru/20230524/krym-1873851684.html
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии - РИА Новости, 24.05.2023
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии
Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:32
2023-05-24T13:32
2023-05-24T13:35
общество
ливадия
россия
владимир константинов
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Госсовет республики в среду на сессии примет решение о национализации имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии. За постановление о национализации проголосовало 57 депутатов (единогласно). "Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть", - сказал в ходе заседания спикер Госсовета Владимир Константинов. Помимо этого, парламент национализировал здание в Симферополе, которое принадлежало экстремистской организации "Меджлис"*. Здание находится на улице Шмидта в столице Крыма. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ливадия, россия, владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым
Общество, Ливадия, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии
Парламент Крыма принял решение национализировать квартиру семьи Зеленского в Ливадии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости.
Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации
недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Госсовет республики в среду на сессии примет решение о национализации имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
За постановление о национализации проголосовало 57 депутатов (единогласно).
«
"Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть", - сказал в ходе заседания спикер Госсовета Владимир Константинов.
Помимо этого, парламент национализировал здание в Симферополе, которое принадлежало экстремистской организации "Меджлис"*. Здание находится на улице Шмидта в столице Крыма.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских