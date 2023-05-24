Рейтинг@Mail.ru
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 24.05.2023 (обновлено: 13:35 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/krym-1873851684.html
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии - РИА Новости, 24.05.2023
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии
Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:32
2023-05-24T13:35
общество
ливадия
россия
владимир константинов
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512588_0:115:2912:1752_1920x0_80_0_0_e3b77ebe292aa3ad2d7c6c5741224981.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Госсовет республики в среду на сессии примет решение о национализации имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии. За постановление о национализации проголосовало 57 депутатов (единогласно). "Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть", - сказал в ходе заседания спикер Госсовета Владимир Константинов. Помимо этого, парламент национализировал здание в Симферополе, которое принадлежало экстремистской организации "Меджлис"*. Здание находится на улице Шмидта в столице Крыма. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html
ливадия
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7546b14d3e4d5822a45e4f02c7c91be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ливадия, россия, владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым
Общество, Ливадия, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Парламент Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ливадии

Парламент Крыма принял решение национализировать квартиру семьи Зеленского в Ливадии

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Крымский парламент в среду на сессии принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Госсовет республики в среду на сессии примет решение о национализации имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
За постановление о национализации проголосовало 57 депутатов (единогласно).
«
"Для него (Зеленского) это не особая потеря, он угробил сотни тысяч украинцев…Мы можем восстановить справедливость, вымести с территории полуострова эту нечисть", - сказал в ходе заседания спикер Госсовета Владимир Константинов.
Помимо этого, парламент национализировал здание в Симферополе, которое принадлежало экстремистской организации "Меджлис"*. Здание находится на улице Шмидта в столице Крыма.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Крым национализировал имущество украинских олигархов и квартиру Зеленских
Вчера, 13:21
 
ОбществоЛивадияРоссияВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала