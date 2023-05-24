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Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной - РИА Новости, 24.05.2023
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12:27 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/krym-1873833846.html
Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной
Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной - РИА Новости, 24.05.2023
Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году выглядела предельно аморально, так как с крымчанами тогда... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:27
2023-05-24T12:27
политика
россия
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году выглядела предельно аморально, так как с крымчанами тогда поступили как с крепостными. Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займет много времени. "Это было настоящее пиршество беззакония. Процесс передачи полуострова выглядел предельно аморально: с людьми поступили как с крепостными. Или как когда-то приходилось сравнивать — передали их как мешок картошки. Никто и не подумал спросить, каковы их предпочтения, чего хотят передаваемые жители", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента в среду. По его словам, девять лет назад Крым был возвращен туда, где ему и подобает быть — в состав Российской Федерации, а процесс его передачи и нахождения в составе Украины был недемократичным и нелегитимным. "Возможно, именно с этого момента окончательно сформировалась эта крымская особенность — жить и делать всё по закону. Это — последствие того, как с нами тогда поступили. Тогда же, с 1954 года, возникла и Крымская идея, смысл которой — восстановление исторической справедливости, возвращение Крыма в Россию. Это стало мечтой нескольких поколений крымчан и было реализовано нами в 2014 году", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html
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политика, россия, украина, владимир константинов, республика крым, ссср
Политика, Россия, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым, СССР
Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной

Глава парламента Крыма Константинов назвал передачу полуострова Украинской ССР аморальной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году выглядела предельно аморально, так как с крымчанами тогда поступили как с крепостными.
Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займет много времени.
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"Это было настоящее пиршество беззакония. Процесс передачи полуострова выглядел предельно аморально: с людьми поступили как с крепостными. Или как когда-то приходилось сравнивать — передали их как мешок картошки. Никто и не подумал спросить, каковы их предпочтения, чего хотят передаваемые жители", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента в среду.
По его словам, девять лет назад Крым был возвращен туда, где ему и подобает быть — в состав Российской Федерации, а процесс его передачи и нахождения в составе Украины был недемократичным и нелегитимным.
"Возможно, именно с этого момента окончательно сформировалась эта крымская особенность — жить и делать всё по закону. Это — последствие того, как с нами тогда поступили. Тогда же, с 1954 года, возникла и Крымская идея, смысл которой — восстановление исторической справедливости, возвращение Крыма в Россию. Это стало мечтой нескольких поколений крымчан и было реализовано нами в 2014 году", - сказал Константинов.
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