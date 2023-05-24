https://ria.ru/20230524/krym-1873833846.html

Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной

Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной - РИА Новости, 24.05.2023

Власти Крыма назвали передачу полуострова Украинской ССР аморальной

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году выглядела предельно аморально, так как с крымчанами тогда... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:27

2023-05-24T12:27

2023-05-24T12:27

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году выглядела предельно аморально, так как с крымчанами тогда поступили как с крепостными. Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займет много времени. "Это было настоящее пиршество беззакония. Процесс передачи полуострова выглядел предельно аморально: с людьми поступили как с крепостными. Или как когда-то приходилось сравнивать — передали их как мешок картошки. Никто и не подумал спросить, каковы их предпочтения, чего хотят передаваемые жители", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента в среду. По его словам, девять лет назад Крым был возвращен туда, где ему и подобает быть — в состав Российской Федерации, а процесс его передачи и нахождения в составе Украины был недемократичным и нелегитимным. "Возможно, именно с этого момента окончательно сформировалась эта крымская особенность — жить и делать всё по закону. Это — последствие того, как с нами тогда поступили. Тогда же, с 1954 года, возникла и Крымская идея, смысл которой — восстановление исторической справедливости, возвращение Крыма в Россию. Это стало мечтой нескольких поколений крымчан и было реализовано нами в 2014 году", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873720595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, владимир константинов, республика крым, ссср