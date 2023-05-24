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Липецкий бизнес получил льготные кредиты на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 24.05.2023
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Липецкая область
 
17:58 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kredity-1873925571.html
Липецкий бизнес получил льготные кредиты на 1,3 млрд рублей
Липецкий бизнес получил льготные кредиты на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 24.05.2023
Липецкий бизнес получил льготные кредиты на 1,3 млрд рублей
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области за полтора года предоставил региональным бизнесменам льготные кредиты на 1,3 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:58
2023-05-24T17:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области за полтора года предоставил региональным бизнесменам льготные кредиты на 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что Липецкий областной фонд поддержки предпринимателей осуществляет деятельность в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."С начала 2022 года региональным бизнесменам выдали льготные займы на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Также предприниматели воспользовались поручительствами на сумму почти 750 миллионов рублей, что позволило привлечь в общей сложности 1,9 миллиарда рублей банковских кредитов всех видов. За два непростых года это помогло не только помочь производству, но и сохранить свыше пяти тысяч рабочих мест, а также создать 500 новых", – сказал губернатор.Как отметил Артамонов, сегодня льготными услугами фонда пользуются 800 компаний Липецкой области. Среди них – производственные предприятия на любой стадии развития, сельхозтоваропроизводители и компании, работающие в сфере услуг. Займы предприниматели берут, зная, что взять и возвращать их будет легче, чем в банк."Мы постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкий бизнес получил льготные кредиты на 1,3 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области за полтора года предоставил региональным бизнесменам льготные кредиты на 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что Липецкий областной фонд поддержки предпринимателей осуществляет деятельность в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"С начала 2022 года региональным бизнесменам выдали льготные займы на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Также предприниматели воспользовались поручительствами на сумму почти 750 миллионов рублей, что позволило привлечь в общей сложности 1,9 миллиарда рублей банковских кредитов всех видов. За два непростых года это помогло не только помочь производству, но и сохранить свыше пяти тысяч рабочих мест, а также создать 500 новых", – сказал губернатор.
Как отметил Артамонов, сегодня льготными услугами фонда пользуются 800 компаний Липецкой области. Среди них – производственные предприятия на любой стадии развития, сельхозтоваропроизводители и компании, работающие в сфере услуг. Займы предприниматели берут, зная, что взять и возвращать их будет легче, чем в банк.
"Мы постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата", – подчеркнул Артамонов.
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