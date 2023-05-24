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Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса - РИА Новости, 24.05.2023
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса
Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:30
2023-05-24T23:30
2023-05-24T23:30
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения. Ранее пресс-служба учреждения заявила, что Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке. "24 мая ПСБ предложил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик кредитную карту "100+", расширив финансовые возможности населения. Теперь у жителей республик появился многофункциональный платежный инструмент, позволяющий бесплатно пользоваться кредитными средствами банка", - сообщили в пресс-службе. По данным банка, по кредитной карте "100+" действует беспроцентный период до 101 дня, минимальный лимит по карте составляет 10 тысяч рублей. Выпуск и обслуживание кредитной карты осуществляется бесплатно. "Также с карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров на территории РФ - единовременно от 3 тысяч рублей, а суммарно в месяц - до 30 тысяч рублей. Подать заявку и получить карту можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230524/bank-1873944811.html
https://ria.ru/20230504/potrebkreditovanie-1869646959.html
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Экономика, Донбасс, Луганск, Донецк, Промсвязьбанк, Технологии, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса
Промсвязьбанк запустил выдачу кредитных карт для жителей ЛНР и ДНР