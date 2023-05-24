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Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса - РИА Новости, 24.05.2023
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23:30 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kredit-1873975103.html
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса - РИА Новости, 24.05.2023
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса
Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:30
2023-05-24T23:30
экономика
донбасс
луганск
донецк
промсвязьбанк
технологии
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения. Ранее пресс-служба учреждения заявила, что Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке. "24 мая ПСБ предложил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик кредитную карту "100+", расширив финансовые возможности населения. Теперь у жителей республик появился многофункциональный платежный инструмент, позволяющий бесплатно пользоваться кредитными средствами банка", - сообщили в пресс-службе. По данным банка, по кредитной карте "100+" действует беспроцентный период до 101 дня, минимальный лимит по карте составляет 10 тысяч рублей. Выпуск и обслуживание кредитной карты осуществляется бесплатно. "Также с карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров на территории РФ - единовременно от 3 тысяч рублей, а суммарно в месяц - до 30 тысяч рублей. Подать заявку и получить карту можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230524/bank-1873944811.html
https://ria.ru/20230504/potrebkreditovanie-1869646959.html
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экономика, донбасс, луганск, донецк, промсвязьбанк, технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Экономика, Донбасс, Луганск, Донецк, Промсвязьбанк, Технологии, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Промсвязьбанк запустил кредитные карты для жителей республик Донбасса

Промсвязьбанк запустил выдачу кредитных карт для жителей ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения.
Ранее пресс-служба учреждения заявила, что Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке.
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"24 мая ПСБ предложил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик кредитную карту "100+", расширив финансовые возможности населения. Теперь у жителей республик появился многофункциональный платежный инструмент, позволяющий бесплатно пользоваться кредитными средствами банка", - сообщили в пресс-службе.
По данным банка, по кредитной карте "100+" действует беспроцентный период до 101 дня, минимальный лимит по карте составляет 10 тысяч рублей. Выпуск и обслуживание кредитной карты осуществляется бесплатно.
"Также с карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров на территории РФ - единовременно от 3 тысяч рублей, а суммарно в месяц - до 30 тысяч рублей. Подать заявку и получить карту можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - сообщили в пресс-службе.
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ЭкономикаДонбассЛуганскДонецкПромсвязьбанкТехнологииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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