https://ria.ru/20230524/kotyata-1873947714.html
В Центре реабилитации диких животных родились редкие амурские котята
В Центре реабилитации диких животных родились редкие амурские котята - РИА Новости, 24.05.2023
В Центре реабилитации диких животных родились редкие амурские котята
Редкие амурские котята родились в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:25
2023-05-24T19:25
2023-05-24T19:52
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японское море
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Редкие амурские котята родились в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В прошлом году специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Головинской межрайонной прокуратуры и ОВД района Войковский обнаружили в квартире в САО трех амурских лесных котов — двух самок и самца. Весной у обеих кошек родилось по одному котенку", — говорится в сообщении. Отмечается, что котята и их мамы чувствуют себя хорошо, в Центре реабилитации для них созданы все необходимые условия. Малыши игривы и любопытны. "Пока котята содержатся в закрытом помещении, но после вакцинации их переведут в светлые и просторные уличные вольеры. Солнечный свет и активные игры на свежем воздухе необходимы этим животным для правильного развития и профилактики различных заболеваний", — говорится в сообщении. Сообщается, что в дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Их можно встретить в Ханкайском, Уссурийском, Лазовском заповедниках. Популяция этих котов в природе постоянно сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства: их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить. Но даже при выращивании в неволе они остаются дикими.
https://ria.ru/20220426/zoopark-1785255047.html
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дальний восток, японское море
Хорошие новости, Дальний Восток, Японское море
В Центре реабилитации диких животных родились редкие амурские котята
В московском Центре реабилитации диких животных родились редкие амурские котята
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Редкие амурские котята родились в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"В прошлом году специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Головинской межрайонной прокуратуры и ОВД района Войковский обнаружили в квартире в САО трех амурских лесных котов — двух самок и самца. Весной у обеих кошек родилось по одному котенку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что котята и их мамы чувствуют себя хорошо, в Центре реабилитации для них созданы все необходимые условия. Малыши игривы и любопытны.
"Пока котята содержатся в закрытом помещении, но после вакцинации их переведут в светлые и просторные уличные вольеры. Солнечный свет и активные игры на свежем воздухе необходимы этим животным для правильного развития и профилактики различных заболеваний", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке
, в бассейне реки Амур
и на побережье Японского моря
. Их можно встретить в Ханкайском, Уссурийском, Лазовском заповедниках. Популяция этих котов в природе постоянно сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства: их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить. Но даже при выращивании в неволе они остаются дикими.
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