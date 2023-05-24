https://ria.ru/20230524/kosmos-1873772214.html
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2023
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:36
2023-05-24T15:36
2023-05-24T15:36
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
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Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.
байконур (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Запуск грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
LIVE: Запуск грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
2023-05-24T15:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, видео
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.
2023-05-24T15:36
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PT35M18S
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.