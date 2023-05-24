Рейтинг@Mail.ru
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kosmos-1873772214.html
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2023
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:36
2023-05-24T15:36
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873857443_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_8fe75b39cb81f9bf880dec9a2120e230.jpg
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Запуск грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
LIVE: Запуск грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
2023-05-24T15:36
true
PT35M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873857443_66:0:599:400_1920x0_80_0_0_6e9c56cb5926b02acdfe5510d5dcf077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, видео
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.
2023-05-24T15:36
true
PT35M18S

Запуск грузового корабля МКС "Прогресс 84" с Байконура. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Роскосмос запускает грузовой корабль МКС "Прогресс 84" с Байконура.
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала