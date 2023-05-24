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Опубликовано видео уничтожения украинского дрона экипажем "Ивана Хурса" - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 24.05.2023 (обновлено: 18:16 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/korabl-1873922056.html
Опубликовано видео уничтожения украинского дрона экипажем "Ивана Хурса"
Опубликовано видео уничтожения украинского дрона экипажем "Ивана Хурса" - РИА Новости, 24.05.2023
Опубликовано видео уничтожения украинского дрона экипажем "Ивана Хурса"
Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале кадры уничтожения экипажем "Ивана Хурса" одного из украинских морских дронов, атаковавших... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:50
2023-05-24T18:16
специальная военная операция на украине
турецкий поток
голубой поток
турция
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале кадры уничтожения экипажем "Ивана Хурса" одного из украинских морских дронов, атаковавших российский корабль в среду. На кадрах – морской беспилотный аппарат неустановленной модели на высокой скорости сближается с бортом "Ивана Хурса", экипаж ведет огонь по дрону из крупнокалиберного пулемета и поражает его. После прямого попадания в носовую часть дрона беспилотник взрывается в десятке метров от российского корабля. Ранее в среду в ведомстве сообщили, что Украина попыталась атаковать тремя катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции: все беспилотники уничтожены. Кадры опубликованы также в Telegram-канале РИА Новости.
турция
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс"
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турецкий поток, голубой поток, турция, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Турецкий поток, Голубой поток, Турция, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео уничтожения украинского дрона экипажем "Ивана Хурса"

Минобороны показало видео уничтожения украинского морского дрона экипажем "Ивана Хурса"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале кадры уничтожения экипажем "Ивана Хурса" одного из украинских морских дронов, атаковавших российский корабль в среду.
На кадрах – морской беспилотный аппарат неустановленной модели на высокой скорости сближается с бортом "Ивана Хурса", экипаж ведет огонь по дрону из крупнокалиберного пулемета и поражает его. После прямого попадания в носовую часть дрона беспилотник взрывается в десятке метров от российского корабля.
Ранее в среду в ведомстве сообщили, что Украина попыталась атаковать тремя катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции: все беспилотники уничтожены.
Кадры опубликованы также в Telegram-канале РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 мая, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеТурецкий потокГолубой потокТурцияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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