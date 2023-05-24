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ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море

ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море - РИА Новости, 24.05.2023

ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море

Украина попыталась атаковать беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" в Черном море, но тот успешно отбил атаку, говорится в сводке министерства обороны. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:55

2023-05-24T16:55

2023-05-24T18:02

безопасность

вооруженные силы украины

турция

босфор

россия

специальная военная операция на украине

иван хурс

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина попыталась атаковать беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" в Черном море, но тот успешно отбил атаку, говорится в сводке министерства обороны.По информации ведомства, это произошло в 05:30 утра в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор."Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявили в Минобороны.Корабль уничтожил все дроны огнем из штатного вооружения и теперь продолжает выполнять поставленные задачи, добавили в военном ведомстве.Там пояснили, что после теракта на "Северных потоках" российский флот усилил защиту подобных объектов.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а в действие ее привели норвежцы. Причем президент Джо Байден был в курсе диверсии. В Белом доме эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html

https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс" Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс" 2023-05-24T16:55 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, турция, босфор, россия, иван хурс