https://ria.ru/20230524/korabl-1873904886.html
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
Украина попыталась атаковать беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" в Черном море, но тот успешно отбил атаку, говорится в сводке министерства обороны. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:55
2023-05-24T16:55
2023-05-24T18:02
безопасность
вооруженные силы украины
турция
босфор
россия
специальная военная операция на украине
иван хурс
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина попыталась атаковать беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" в Черном море, но тот успешно отбил атаку, говорится в сводке министерства обороны.По информации ведомства, это произошло в 05:30 утра в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор."Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявили в Минобороны.Корабль уничтожил все дроны огнем из штатного вооружения и теперь продолжает выполнять поставленные задачи, добавили в военном ведомстве.Там пояснили, что после теракта на "Северных потоках" российский флот усилил защиту подобных объектов.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а в действие ее привели норвежцы. Причем президент Джо Байден был в курсе диверсии. В Белом доме эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
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Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс"
Конашенков о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Иван Хурс"
2023-05-24T16:55
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, турция, босфор, россия, иван хурс
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Турция, Босфор, Россия, Специальная военная операция на Украине, Иван Хурс
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на корабль "Иван Хурс" в Черном море