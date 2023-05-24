https://ria.ru/20230524/kontrnastuplenie-1873853584.html

В США рассказали, что будет после контрнаступления Киева

В США рассказали, что будет после контрнаступления Киева - РИА Новости, 24.05.2023

В США рассказали, что будет после контрнаступления Киева

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил в интервью РБК-Украина, что конфликт на Украине не завершится после возможного контрнаступления... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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курт волкер

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил в интервью РБК-Украина, что конфликт на Украине не завершится после возможного контрнаступления Киева. "Да, контрнаступление будет… Но это не конец. Не думайте, что все закончится после этого. Украине придется отстраиваться, укреплять армию, укреплять экономику и продолжать войну еще в течение длительного времени. И к этому также нужно быть готовыми", - сказал Волкер. Он заявил, что контрнаступление будет успешным для Украины и станет стимулом для США продолжать поддержку Киева. "В следующем году у нас президентские выборы, поэтому мы будем отвлекаться на свои дела. Поэтому, я думаю, что контрнаступление повлечет очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было через это проходить во время наших президентских выборов", - отметил Волкер. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html

https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872656418.html

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в мире, украина, сша, курт волкер