https://ria.ru/20230524/konkurs-1873801959.html

Больше всего заявок на конкурс "Экспортер года" поступило из трех регионов

Больше всего заявок на конкурс "Экспортер года" поступило из трех регионов - РИА Новости, 24.05.2023

Больше всего заявок на конкурс "Экспортер года" поступило из трех регионов

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) подводит промежуточные итоги кампании по подаче заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года",... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:02

2023-05-24T11:02

2023-05-24T11:02

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) подводит промежуточные итоги кампании по подаче заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", больше всего заявок подали компании из Санкт-Петербурга, Свердловской и Владимирской областей, сообщает РЭЦ."Также в топ-10 самых активных регионов вошли Нижегородская, Саратовская области, Республика Чувашия, Московская область, Краснодарский край, Орловская и Калужская области. Заявки принимаются до 30 июня 2023 года на сайте Российского экспортного центра", - сообщает центр."Региональные компании и особенно небольшие экспортеры очень активно подают заявки на всероссийский конкурс "Экспортер года". Это еще раз говорит о том, что экспорт не останавливается и что именно регионы становятся лидерами экспорта нового времени. Я уверена, что в этом году нас ждет напряженная борьба за звание лучшего экспортера страны во всех номинациях", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Более половины экспортеров (51%), которые уже подали заявки на участие, сделали это впервые. И более 90% от общего числа - это малые, средние компании и ИП.Самой популярной основной номинацией стала "Экспортер года в сфере промышленности", а в число самых востребованных дополнительных номинаций вошли "Порыв года", "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", а также новая номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Российский экспортный центр объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в апреле. Участие в нем бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП - "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Таким образом, премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа - РЭЦ будет объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230523/rets-1873708233.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)