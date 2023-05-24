https://ria.ru/20230524/khakery-1873863782.html
Хакеры в мае устраивали атаки на правительственные организации России
Хакеры в мае устраивали атаки на правительственные организации России - РИА Новости, 24.05.2023
Хакеры в мае устраивали атаки на правительственные организации России
Число DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их организаторами были... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:15
2023-05-24T14:15
2023-05-24T14:15
технологии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их организаторами были политически мотивированные хакеры, говорится в сообщении компании по кибербезопасности StormWall. "Эксперты компании StormWall выявили волну DDoS-атак на сайты правительственных организаций в мае 2023 года. По данным специалистов, число атак на сайты государственных учреждений с 10 по 20 мая возросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что атаки на правительственные организации были организованы политически мотивированными "хактивистами". Прежде всего, злоумышленники стремились навредить государственным учреждениям и нарушить работу их сайтов. Помимо этого, "хактивисты" пытались создать проблемы обычным людям и хотели сделать недоступными услуги на правительственных сайтах. "Специалисты компании обнаружили, что злоумышленники атаковали сайты правительств нескольких крупнейших регионов России. По данным аналитиков StormWall, 42% всех атак были направлены на правительственные организации Центрального федерального округа России. Всего было атаковано более 20 сайтов областных правительств", - добавили в StormWall. В компании отметили, что данные DDoS-атаки стали беспрецедентными для областных правительств за всю историю. Государственные учреждения впервые столкнулись с таким количеством атак на свои ресурсы.
https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html
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технологии, россия, кибербезопасность, хакеры, кибератаки
Технологии, Россия, Кибербезопасность, хакеры, Кибератаки
Хакеры в мае устраивали атаки на правительственные организации России
StormWall: хакеры в мае устроили волну DDoS-атак на правительственные организации России
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Число DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их организаторами были политически мотивированные хакеры, говорится в сообщении компании по кибербезопасности StormWall
.
"Эксперты компании StormWall выявили волну DDoS-атак на сайты правительственных организаций в мае 2023 года. По данным специалистов, число атак на сайты государственных учреждений с 10 по 20 мая возросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что атаки на правительственные организации были организованы политически мотивированными "хактивистами". Прежде всего, злоумышленники стремились навредить государственным учреждениям и нарушить работу их сайтов. Помимо этого, "хактивисты" пытались создать проблемы обычным людям и хотели сделать недоступными услуги на правительственных сайтах.
"Специалисты компании обнаружили, что злоумышленники атаковали сайты правительств нескольких крупнейших регионов России. По данным аналитиков StormWall, 42% всех атак были направлены на правительственные организации Центрального федерального округа России. Всего было атаковано более 20 сайтов областных правительств", - добавили в StormWall.
В компании отметили, что данные DDoS-атаки стали беспрецедентными для областных правительств за всю историю. Государственные учреждения впервые столкнулись с таким количеством атак на свои ресурсы.
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