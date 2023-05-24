https://ria.ru/20230524/khab-1873973395.html
Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой Турции
Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой Турции - РИА Новости, 24.05.2023
Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой Турции
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью в среду, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:59
2023-05-24T22:59
2023-05-24T22:59
россия
анкара (провинция)
александр новак
кемаль кылычдароглу
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью в среду, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и угрожающей энергетической независимости страны. "Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот – в некоторых сферах, таких как нефтехимическая промышленность, алюминиевая – получили технологическую инфраструктуру от РФ. Однако я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики", - заявил Кылычдароглу, отвечая на вопросы зрителей Youtube-канала Babala TV. По его словам, эта зависимость "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции. "Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!", - сказал кандидат. Выходом из ситуации кандидат считает продажу газа с месторождений в Восточном Средиземноморье европейским странам со скидкой без задействования хаба. Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230510/khab-1870815515.html
https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html
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россия, анкара (провинция), александр новак, кемаль кылычдароглу, турция, в мире
Россия, Анкара (провинция), Александр Новак, Кемаль Кылычдароглу, Турция, В мире
Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой Турции
Кылычдароглу выступил против газового хаба и назвал его угрозой Турции