https://ria.ru/20230524/kamery-1873881860.html

Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер

Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер

Сенаторы одобрили закон о правилах размещения дорожных камер. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:27

2023-05-24T15:27

2023-05-24T15:27

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о правилах размещения дорожных камер. Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230519/kamery-1872869274.html

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гибдд мвд рф, авто, общество