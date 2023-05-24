https://ria.ru/20230524/kamery-1873881860.html
Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер
Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер - РИА Новости, 24.05.2023
Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер
Сенаторы одобрили закон о правилах размещения дорожных камер. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:27
2023-05-24T15:27
2023-05-24T15:27
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о правилах размещения дорожных камер. Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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ГИБДД МВД РФ, Авто, Общество
Совфед одобрил закон о правилах размещения дорожных камер
Совет Федерации одобрил закон о правилах размещения дорожных камер
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о правилах размещения дорожных камер.
Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД
.
Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. Камера должна быть сертифицирована.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи