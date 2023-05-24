https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873840457.html

F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков

F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков - РИА Новости, 24.05.2023

F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков

Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Западом Киеву для боев в зоне спецоперации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:45

2023-05-24T12:45

2023-05-24T13:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Западом Киеву для боев в зоне спецоперации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только - мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области – безусловно, представляют собой законную цель", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, станут ли истребители F-16 при их поставке Киеву законной целью доя России."Упрямство, с которым наши противники движутся дальше в направлении все большей эскалации, как мне кажется, на сегодня не просто одна из главных проблем, а, наверное, самая большая угроза безопасности. В том числе их собственной безопасности", - отметил замминистра.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/problemy-1873756955.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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россия, украина, сергей рябков, в мире, f-16, пентагон