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F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 24.05.2023 (обновлено: 13:34 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873840457.html
F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков
F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков - РИА Новости, 24.05.2023
F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков
Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Западом Киеву для боев в зоне спецоперации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:45
2023-05-24T13:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей рябков
в мире
f-16
пентагон
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Западом Киеву для боев в зоне спецоперации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только - мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области – безусловно, представляют собой законную цель", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, станут ли истребители F-16 при их поставке Киеву законной целью доя России."Упрямство, с которым наши противники движутся дальше в направлении все большей эскалации, как мне кажется, на сегодня не просто одна из главных проблем, а, наверное, самая большая угроза безопасности. В том числе их собственной безопасности", - отметил замминистра.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230524/problemy-1873756955.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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россия, украина, сергей рябков, в мире, f-16, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Рябков, В мире, F-16, Пентагон
F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву, заявил Рябков

Рябков: F-16 станут для России законной целью при их поставках Киеву для боев в зоне СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Западом Киеву для боев в зоне спецоперации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только - мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области – безусловно, представляют собой законную цель", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, станут ли истребители F-16 при их поставке Киеву законной целью доя России.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине
Вчера, 01:50
"Упрямство, с которым наши противники движутся дальше в направлении все большей эскалации, как мне кажется, на сегодня не просто одна из главных проблем, а, наверное, самая большая угроза безопасности. В том числе их собственной безопасности", - отметил замминистра.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей РябковВ миреF-16Пентагон
 
 
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