https://ria.ru/20230524/inflyatsiya-1873945312.html
В России инфляция в годовом выражении составила 2,36 процента
В России инфляция в годовом выражении составила 2,36 процента - РИА Новости, 24.05.2023
В России инфляция в годовом выражении составила 2,36 процента
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,36% на 22 мая с 2,34% на 15 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:13
2023-05-24T19:13
2023-05-24T19:13
цены на нефть
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,36% на 22 мая с 2,34% на 15 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 16 по 22 мая 2023 г цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция составила 2,36%", - говорится в документе. В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,02% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (-1,5%), однако на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11%. "В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,05%). На услуги рост цен замедлился (0,16%) при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, а также удешевлении санаторных услуг", - добавили в ведомстве. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне инфляция будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция ожидается на уровне 4%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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цены на нефть, россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Цены на нефть, Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России инфляция в годовом выражении составила 2,36 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении на 22 мая составила 2,36 процента
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,36% на 22 мая с 2,34% на 15 мая, следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 16 по 22 мая 2023 г цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция составила 2,36%", - говорится в документе.
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В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,02% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (-1,5%), однако на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11%.
"В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,05%). На услуги рост цен замедлился (0,16%) при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, а также удешевлении санаторных услуг", - добавили в ведомстве.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне инфляция будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция ожидается на уровне 4%.
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