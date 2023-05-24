https://ria.ru/20230524/inflyatsiya-1873941553.html

ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая

ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая - РИА Новости, 24.05.2023

ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая

Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:54

2023-05-24T18:54

2023-05-24T18:54

инфляция

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года", - указывает регулятор. При этом ЦБ сохраняет данный ранее прогноз по инфляции на конец года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем", - отметили в Банке России.

https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)