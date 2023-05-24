Рейтинг@Mail.ru
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/inflyatsiya-1873941553.html
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая - РИА Новости, 24.05.2023
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая
Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:54
2023-05-24T18:54
инфляция
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года", - указывает регулятор. При этом ЦБ сохраняет данный ранее прогноз по инфляции на конец года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем", - отметили в Банке России.
https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инфляция, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Инфляция, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с мая

ЦБ: инфляция начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ.
"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года", - указывает регулятор.
При этом ЦБ сохраняет данный ранее прогноз по инфляции на конец года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем", - отметили в Банке России.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС
Вчера, 12:02
 
ИнфляцияРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала